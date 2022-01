Mange har talt om butiksdød som følge af Coronapandemien. Men vi skal 12 år tilbage, før der har været så få butikslokaler til leje i Aalborg.

Og det er altså på trods af et langvarigt coronaforløb og de tendenser, som Corona har skabt med mere nethandel.

Det fortæller Ejendomstorvet, der er en portal til udlejning af butikslokaler, og som er en søsterportal til boligsiden.

»Frederikshavn med de store færgeruter er udfordret af, at der under coronaforløbet har manglet svenske og norske gæster på strøggaderne. Aalborg nyder derimod godt af stigende indbyggertal, opsparet forbrugslyst og det opsving, som præger dansk økonomi,« siger Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg og fortsætter:

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

»Mens det kan være lidt svært i sidegaderne, er der rift om de gode lokaler på de store strøg: Siden sommerferien har vi haft fem udlejninger alene på Bispensgade, og ved et af lejemålene ville tre virksomheder overtage lokalerne – det er nogle år siden, vi prøvede det sidst.«

Udbuddet af butikslokaler i Aalborg er faldet til blot 1,4 procent, og det er lavere end Aarhus, Odense og København.

På landsplan er der i øjeblikket knap 1400 lokaler til leje til butikker, cafeer, spisesteder og takeaway. 51 af dem ligger i Aalborg.

En del større kæder har brugt coronaforløbet til at finde lokaler med bedre beliggenhed, mens netbutikker har suppleret med fysiske butikker.