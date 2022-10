Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danskerne er ikke meget for at slå til for tiden, når det kommer til køb af boliger.

Nye tal viser, at der er i september er solgt 5.443 boliger i september måned. Det er det næstlaveste månedsresultat i år og et langt mindre salgstal i forhold til, hvad der typisk bliver solgt i september.

Det oplyser Boligsiden.

Derudover viser tallene, at danskerne har svært ved at sælge. I tredje kvartal i år blev der nemlig solgt markant færre boliger, end der er blevet i den tilsvarende periode i den seneste årrække.

17.123 boliger blev der solgt i årets tredje kvartal, og der er således tale om et fald på 19 procent sammenlignet med boligsalget i årets andet kvartal, hvor der blev solgt 21.137 boliger.

Samtidig skal vi helt tilbage til 2013 for at se et lignende salgsresultat for tredje kvartal, som dengang lød på 16.548 solgte boliger.

»Det er et meget kraftigt fald, vi ser i boligsalget i september. Det er en udvikling, der er skærpet her i efteråret, og derfor ser vi også et kvartalsresultat for de seneste tre måneder, som er det laveste siden 2013,« siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

»Det hænger selvfølgelig sammen med de økonomiske udfordringer, der hersker i øjeblikket, og som for alvor har vundet indpas i årets tredje kvartal, i form af de høje renter, inflation og energikrisen. Det er alle faktorer, der begrænser lånemulighederne for boligkøberne, og som i øvrigt skaber usikkerhed om boligmarkedets udvikling,« uddyber hun.

Ifølge Boligsiden er det ikke en lokal tendens, at hussalget falder – derimod sker det i hele landet.