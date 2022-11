Lyt til artiklen

I år var der markant færre spættede sæler at finde i det dansk-tysk-hollandske vadehav sammenlignet med sidste år.

Det skriver Nationalpark Vadehavet på baggrund af tallene fra årets optællinger, som netop er offentliggjort fra de tre landes fælles vadehavssekretariat (CWSS).

De spættede sæler overvåges nemlig årligt gennem optællinger, der foretages fra fly i hele området, som er omfattet af Verdensarv Vadehavet – plus omkring øen Helgoland. Disse finder dels sted i juni, hvor der er hvalpesæson, og igen når sælerne fælder pels i august.

Årets tal viser et fald på 22 procent i antallet af unger sammenlignet med tællingerne i 2021, mens antallet af sæler i fældesæsonen er faldet med 12 procent.

Nærmere bestemt blev der i juni talt 8514 unger i Vadehavet, hvilket sidste år lød på 10.903 unger.

Den faldende bestand gør sig faktisk gældende i alle dele af Vadehavet. Og mens antallet af unger i Danmark faldt med 18 procent, stod det noget mere grelt til de resterende steder.

I Slesvig-Holsten faldt det med 25 procent, i Niedersachsen og Hamburg med 17 procent og i Holland med 22 procent. Allerværst på Helgoland, hvor der kun blev observeret en enkelt hvalp.

Sælforskere har imidlertid svært ved at finde en entydning forklaring. Noget, de dog peger på, er, at bestanden af sæler i Vadehavet kan have nærmet sig naturens bæreevne – især i forhold til udbuddet af føde, som langt overvejende er fisk.

»Årets tal er væsentligt lavere end forventet. Men vi kan ikke drage sikre konklusioner baseret på et enkelt års observationer,« siger Anders Galatius, som hovedforfatter på sæl-rapporten.