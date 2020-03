Alle gudstjenester landet over er lukket ned. Det skyldes frygten for coronasmitte, som mere eller mindre har lukket hele Danmark ned.

Det er første gang, siden kristendommen kom til Danmark, at kirkerne lukker, og den midlertidige nedlæggelse af gudstjenester vil gælde til 1. april.

Nedlukning kommer efter, at Mette Frederiksen på et pressemøde i sidste uge blandt andet opfordrede alle kulturinstitutioner til at lukke, alle forsamlinger over 100 mennesker og hele befolkningen til så vidt muligt at undgå menneskekontakt.

»Folk sendes hjem netop nu, hvor vi har brug for at række ud efter hinanden. Derfor er opgaven at holde sammen, mens vi holder afstand – og det kan vi,« siger Marianne Gaardens, biskop i Lolland-Falster Stift, der har fundet en anden løsning.

Alle gudstjenester i Lolland-Falster stift videostreaames fremover. Vis mere Alle gudstjenester i Lolland-Falster stift videostreaames fremover.

Lolland-Falster stift har nemlig ikke villet stoppe gudstjenesterne helt, og derfor har de søgt alternativ muligheder.

De har hyret et produktionsselskab til at optage gudstjenesterne, som efterfølgende vil blive streamet på stiftets YouTube-kanal og på deres Facebook-side hver søndag kl 10.

»Vi kunne som stift ikke bare lade kirkens liv gå i stå. Præsterne er stadig tilgængelige på telefon og mail, men man mangler det ugentlige 'sjælebad', når man ikke kan komme til gudstjeneste. Især i krisetider,« fortæller Inge Vestergaarrd, der er tovholder bag den nye form for gudstjeneste.

Den første online-gudstjeneste var i søndags, og den havde da også stor opbakning fra de vante kirkegængere. 3000 mennesker så med.

»Folk har været glade og taknemmelige over, at de så hurtigt kunne se deres lokale præster holde gudstjenester på nettet. Det giver bare god mening at give folk mulighed for at lytte til en prædiken, der tager udgangspunkt i deres egen hverdag der, hvor de bor,« siger Inge Vestergaard.

Også bryllupper og barnedåb er der mere eller mindre blevet lukket ned for landet over.

Man skal i hvert fald have en rigtig god grund, hvis man skal gennemføre det under disse corona-tider.

Begravelser holdes dog stort set på normal vis. Dog med færre mennesker og pårørende, end man plejer at opleve.