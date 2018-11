Midt- og Vestjyllands Politi beder om hjælp til at finde 47-årige Klaus Tang Andersen fra Holstebro.

Klaus Tang Andersen forlod Regionshospitalet i Herning den 2. november - og siden har ingen set ham.

Det får nu politiet til at offentliggøre et billede af den 47-årige mand i det håb, at det vil føre til henvendelser, som kan bringe dem på sporet af ham.

I en pressemeddelelse skriver Midt- og Vestjyllands Politi, at Klaus 'kan have brug for hjælp'.

Klaus Tang Andersen beskrives som:

- 180 cm høj

- kort gråt hår

- almindelige af bygning

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser 47-årige Klaus Tang Andersen. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser 47-årige Klaus Tang Andersen. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Han var iført en sort jakke, cowboybukser og kondisko, da han sidst blev set.

Midt- og Vestjyllands Politi vil gerne høre fra borgere, der har set Klaus Tang Andersen eller ved, hvor han opholder sig.

Har du oplysninger i sagen,, skal du ringe til politiet på telefon 114.