I begyndelsen af januar er der blevet brugt strøm som sjældent før set i Danmark.

Man skal faktisk tilbage til slutningen af 2010erne for at finde noget lignende.

Det skriver Børsen.

Tallene fremgår af en opgørelse fra Radius og Cerius, der driver hovedparten af elnettet på Sjælland.

Det høje elforbrug, der, foreløbigt, kulminerede den 7. januar kommer midt i den kolde vinter.

I København og omegn er de fem dage, hvor der nogensinde er blevet brugt mest strøm, alle målt i år.

Cäthe Juul Bay-Smidt er funktionschef hos Radius og Cerius.

Til Børsen siger hun:

»Det er ret vildt. Først fik vi en coronakrise, så en energikrise, og nu kan vi se, at den her elektrificering virkelig slår igennem. Det er et historisk højt elforbrug, vi har registreret her i starten af 2024 og egentlig også i de sidste dage af november sidste år.«

Ifølge funktionschefen er der tre forklaringer på det historiske elforbrug.

Danskerne køber flere og flere elbiler, mange familier har erstattet gas- eller oliefyr med en varmepumpe, og så er der det iskolde vejr, der har ramt Danmark i begyndelsen af 2024.