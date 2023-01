Lyt til artiklen

Føler du, at det er sværere at få pengene til at række? Eller at du kan få mindre for dine lønkroner, end du har været vant til?

Så er du ikke den eneste – og nye tal viser, at der er noget om snakken. I den grad, endda.

Netop offentliggjorte løntal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at ansatte på det private arbejdsmarked i gennemsnit fik en lønstigning på 3,6 procent i 2022, skriver Finans og Fagbladet 3F.

Men tallet dækker ikke desto mindre over et historisk stort fald i reallønnen – af den simple årsag, at inflationen steg mere end lønnen.

Bruges Danske Banks prognose for inflationen for hele 2022, ender det med, at danskernes løn i gennemsnit er blevet 3,9 procent mindre værd i løbet af det forgangne år.

»Det er meget usædvanligt, at reallønnen overhovedet falder, for det normale er, at vi bliver lidt rigere hvert år. Når det er gået så galt i 2022, skyldes det, at vi blev ramt af prisstigninger, der både var ekstremt store og meget uventede,« skriver Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

For at understrege, hvor usædvanligt et så stort fald i danskernes realløn er, kan vi tage de historiske briller på.

»Danskerne får i gennemsnit et meget stort fald i reallønnen. Vores beregninger viser, at faldet er det største siden 1950,« siger Las Olsen.

Det er altså 72 år siden, reallønnen faldt så drastisk.

Den voldsomme inflation, vi oplever i øjeblikket, er ikke et unikt fænomen. Men der er en afgørende forskel i forhold til eksempelvis 1970erne, hvor inflationen var en fast følgesvend:

»Der var også høj inflation frem til begyndelsen af 1980erne, men dengang var det forventet og afspejlet i lønninger, der i kroner også steg ganske meget, og sådan er det altså ikke nu,« siger Las Olsen.

Han vurderer, at danskernes realløn er blevet bombet tilbage til niveauet i 2018 – og at det vil tage flere år, før den gennemsnitlige lønmodtager kan få lige så meget for sine lønkroner, som han eller hun gjorde i 2021.

De spritnye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening afspejler udviklingen blandt de ansatte på de private virksomheder.

Ifølge Las Olsen har offentligt ansatte og personer på overførselsindkomster sandsynligvis oplevet en endnu større tilbagegang i reallønnen.