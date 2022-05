Verdens største skoproducent går ikke i for små sko.

Tværtimod vil Nike åbne en ny 'flagship store' i København.

Butikken er den første af sin slags i Danmark og desuden Nikes første fysiske butiksåbning, siden pandemien tog fat.

Nike flytter ind på 725 kvadratmeter i en nyrenoveret bygning på et af Københavns travleste indkøbsstrøg – nærmere bestemt på Købmagergade.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det globale ejendomsselskab Hines, der udlejer lokalerne til den amerikanske sportsgigant.

Nikes nye 'flagship store' bliver en del af The Trinity Quarter – et nyudviklet kvarter, der byder på shopping og afslapning i den nordlige ende af Købmagergade nær Rundetårn.

Her er områdets historiske bygninger blevet restaureret og deres kulturarv forsøgt fremhævet, lyder det.

Tomer Czapnik, der er administrerende direktør i Nike NSP (Nike Stores Partnered, red.), ser frem til at byde velkommen til danske kunder og internationale turister i den nye 'flagship store'.

Den kommende Nike 'flagship store' bliver åbnet i bygningen her på Købmagergade i hjertet af København. Foto: PR-foto Vis mere Den kommende Nike 'flagship store' bliver åbnet i bygningen her på Købmagergade i hjertet af København. Foto: PR-foto

»Vi ser virkelig frem til at åbne vores første Nike-butik i Danmark på en så prominent handelsgade i København. Hines' vision og engagement i at skabe en unik destination har været en vigtig faktor i vores beslutning, da vi valgte disse lokaler,« udtaler Tomer Czapnik i pressemeddelelsen.

De historiske bygninger på Købmagergade er allerede blevet transformeret til et 243-værelses hotel drevet af 25hours Hotels, som netop er åbnet, samt detailbutikker og lejligheder.

Nikes 'flagship store' vil blive bygget i samme tone, lyder det.

»Når Nike vælger, at deres nye butik skal ligge netop her, ser vi det også som et klart signal om, at de stærkeste brands stadig har appetit på prominente placeringer i Europas detailgader,« udtaler Paul White, der er øverste administrerende direktør og fondschef for Hines European Value Fund (HEVF), i pressemeddelelsen.

Nikes kommende 'flagship store' åbner til september.

En undersøgelse i 2020 fra analysefirmaet YouGov viste, at Nike er det tøjmærke, som danskerne samlet set har det bedste overordnede indtryk af.