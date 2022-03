De fleste har set dem rundt omkring i det danske land. De gamle nedgange til beskyttelsesrum, der vidner om en fjern fortid, hvor Den Kolde Krig var en faktor i årtier.

Frygten for krig i Danmark har stort set været ikkeeksisterende siden Sovjetunionens sammenbrud, men efter Rusland invaderede Ukraine, og de grufulde billeder af bombede byer er gået verden rundt, er bekymringen igen begyndt at ulme i de danske hjem.

For hvad gør vi, hvis krigen kommer?

De gamle beskyttelsesrum står der stadig, men alligevel er det faktisk et ganske godt spørgsmål. I landets næststørste by, Aarhus, er antallet af borgere vokset langt over kapaciteten i byens beskyttelsesrum.

»Der er ikke nok beskyttelsesrum til, at alle aarhusianerne kan være der,« siger Thorbjørn Jørgensen, der er beredskabsinspektør hos Østjyllands Brandvæsen.

Helt præcis er der plads til 309.074 personer i beskyttelsesrummene under jorden i Aarhus, og der er 355.234 aarhusianere.

»Det kan være, at man så inddrager kældre og giver folk besked på at lave nødbeskyttelsesrum. Men der vil være kældre med beskyttelsesrum, hvor der ikke er folk tæt på, og der vil være steder med mange folk, hvor der ikke er nogen kælder,« siger Thorbjørn Jørgensen.

Han fortæller, det er et anliggende, der ligger ved forsvarsminister Morten Bødskovs bord.

Kan det være kritisk, at der ikke er plads nok til alle?

»Jeg tænker jo ikke selvstændigt i dette spørgsmål. Det er ikke op til mig. Så det er forsvarsministeren, der må vurdere, om det er et problem,« siger Thorbjørn Jørgensen.

Selvom beskyttelsesrummene ikke har været flittigt brugt i mange år, skal de, der er, dog nok være klar, hvis det bliver nødvendigt, fortæller Thorbjørn Jørgensen.

»De skal kunne klargøres på kort tid. Det er forsvarsministeren, der bestemmer, hvad der er kort tid. Men vi skal bare sige, de skal rubbe neglene. Det er også en rimelig simpel opgave,« siger han.

For at klargøre beskyttelsesrummene skal nogen fjerne betondækslet, og der skal fyldes sand i nødudgangstårnet. Der skal også være en toiletspand, udbrydningsværktøj og en mekanisk ventilator.

Men kommunen sørger ikke for det hele – så hvis krigen kommer, skal man faktisk huske lige at tænke sig om.

»Man skal selv tage mad med. Det er selvfølgelig et kortvarigt ophold i et beskyttelsesrum, men man skal huske at pakke en taske, man kan nå at få med,« siger Thorbjørn Jørgensen.