Usædvanligt klamt. En ukendt gerningsperson har benyttet en bålhytte i en børneinstitution som toilet.

Og det er ikke første gang, at børn og personale i Voldum Børnehus møder ind til synet og lugten af bæ på legepladsen, beretter TV 2 Østjylland.

Det var en forælder, som søndag havde bemærket dårlig lugt, dåser og cigaretskod i en bålhytte på institutionens legeplads, og under en avis lå sørme også en lort.

Det er anden gang på blot to uger, at man gør fund af menneskelig afføring på legepladsen.

Det får nu personalet til at reagere. Fremover vil legepladsens område være aflåst uden for børnehusets åbningstid.

Og det går ud over de børn og voksne, som ellers benytter legepladsen i weekenden.

»I børnehaven er der mere til de yngre børn, og den er mere attraktiv for den aldersgruppe. Så det er da megaærgerligt, at der lige pludselig er så mange, der ikke kan få lov til at lege der,« siger pædagogmedhjælper Emilie Lyngsøe til TV 2 Østkylland.

Hun fortæller desuden, at en pædagog mandag måtte bruge en del af dagen på at rengøre bålhytten, hvor der blandt andet var tværet lort ud over fliserne.

Du kan se fotos af det klamme syn, der mødte børn og personale i Voldum Børnehus mandag, her.