Da danskerne i marts fra den ene dag til den anden blev bedt om at arbejde hjemme, var arbejdsgiverne måske undskyldt.

»Men nu begynder det at stramme til. Vi kan ikke længere kalde det force majeure. Vi er nødt til at sikre, at arbejdspladsen ude ved spisebordene også lever op til en APV,« siger Peter Nisbeth, chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

I marts anslog brancheorganisationen Dansk Industri, at omkring 680.000 lønmodtagere og selvstændige ville kunne udføre en stor del af deres arbejde hjemmefra. Det svarer til omkring hver tredje af de beskæftigede.

Der er ikke noget overblik over, hvor mange der lige nu arbejder hjemme. Men myndighederne anbefaler hjemmearbejde i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.

Hvad er din største udfordring på hjemmearbejdspladsen?

Og det har fået flere arbejdspladser til at sende medarbejdere hjem – nogle steder flere måneder frem.

»Hjemmearbejde har bidt sig fast,« siger Peter Nisbeth og fortsætter:

»Og arbejdsmiljøloven gælder også for hjemmearbejde, hvis man i gennemsnit arbejder mere end én dag om ugen hjemme.«

Loven stiller krav til, at arbejdspladsen er indrettet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Og det gælder altså også, selv om arbejdspladsen er rykket hjem i privaten.

»Det er sådan noget som ergonomi for eksempel afstand til skærm, højden på bordet, stolen, man sidder på, lysforhold,« siger han og fortsætter:

»Men det er også sådan noget som, at arbejdsgiveren skal sikre, at man kan holde ordentlige pauser, og at der er plads nok omkring én. Alle de spørgsmål, man typisk svarer på i en APV (arbejdspladsvurdering, red.).«

Skåret ud i pap betyder det, at de samme spørgsmål, som du svarer på i APV'en, skal du også kunne svare positivt på, når du sidder hjemme. Og ellers skal der gøres noget ved det.

Skal arbejdspladsen ligefrem til at køre hæve-sænke-borde ud til alle?

»Arbejdstilsynet forlanger ikke hæve-sænke-bord, men bordet skal have den rigtige højde. Det skal stilles til rådighed af arbejdsgiver. De skal sikre, at hjemmearbejdet foregår på en måde, der lever op til loven,« siger Peter Nisbeth.

Det er i sidste ende arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der ikke opstår situationer, hvor man risikerer en arbejdsskade.

»Det kunne jo for eksempel være et hold i nakken, hvis man ikke har den rigtig skærm eller afstand til skærmen,« siger han.

Om man så ligefrem skal have leveret ekstra skærme på hjemmeadressen, afhænger af, hvor stor del af ens arbejdstid man bruger foran skærmen.

FAKTA: APV af hjemmearbejdspladsen Følgende emner bør behandles i virksomhedens arbejdspladsvurdering om hjemmearbejdspladserne: Inventar

Belysning

Eventuel ventilation

Eventuelt redningsudstyr. Det følgende gælder kun for computerarbejdspladser, når den ansatte arbejder ved en skærm mere end ca. to timer dagligt og (stort set) hver dag: Arbejdsbord

Arbejdsstol

Skærm

Indlæsnings-/styringsudstyr

Reflekser og blænding

Programmel. Virksomheden bør desuden sammen med sikkerhedsorganisationen vurdere, om der er særlige psykosociale problemer ved den form for hjemmearbejde, der udføres af de ansatte for virksomheden. Kilde: Arbejdstilsynet

Ifølge Arbejdstilsynet er det arbejdsgiveren, der skal sørge for, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Men den ansatte skal medvirke til, at det sker:

»Den ansattes medvirken har særlig betydning, når den ansatte arbejder hjemme, fordi arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i den ansattes hjem. Arbejdsgiveren kan heller ikke bestemme bygningens indretning,« fremgår det af vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Tre hjemmearbejdspladser

Vi spurgte jer, hvordan I havde indrettet jeres hjemmearbejdspladser. Her kommer tre bud:

Pude på spisebordsstolen

Annette Asbæk: »Jeg arbejder hjemme ved et spisebord. Har hentet skærme, mousetracker og tastatur. Sidder på en pude i min spisebordsstol for at komme højt nok op i forhold til mit bord. Det fungerer fint. Jeg er blevet bedre til at holde pauser og gå lidt omkring i stuen. Mine teammøder bliver holdt stående, og jeg går en tur i min frokost, så jeg får rørt mig lidt. Jeg arbejder med regnskab.«

Har købt ergonomisk stol

Merete Yde: »Jeg har skærm, headset og dockingstation med hjem fra mit kontor. Har selv købt en ny ergonomisk stol og venter på levering af et stativ, jeg kan erstatte de nuværende ben på mit skrivebord med, så det bliver et hæve-sænke-bord. Jeg arbejder med kvalitetstyring i lægemiddelbranchen. Jeg er meget heldig, at jeg har et ekstra værelse, der i forvejen havde en arbejdsindretning.«

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Papholder til mobilen

Tommy Jensen: »Jeg har været inde på min arbejdsplads 13 gange siden 11. marts. Jeg arbejder som softwareudvikler og har de sidste mange år haft en fuld arbejdsplads hjemme, med hæve-sænke-bord osv. Der er siden 11. marts blevet lavet en holder af pap på min ene skærm til telefonen, som kan bruges til webcam.«