Livgarden bliver ikke de eneste repræsentanter fra Forsvaret, der skal bistå myndighederne i arbejdet med at aflive 15 millioner mink.

Flere regimenter på tværs af Forsvaret er torsdag blevet kaldt til Nordjylland, hvor mange af de i alt cirka 1.100 danske minkfarme ligger.

Ifølge B.T.s oplysninger gælder det som minimum Slesvigske Fodregiment, Jydske Dragonregiment samt Hjemmeværnet.

Mellem 25 og 30 mand fra Slesvigske Fodregiment blev klokken 03 i nat kørt fra Haderslev til Aalborg, hvor de nu venter på, at Fødevarestyrelsen påbegynder arbejdet med at aflive de mange mink.

Jydske Dragonregiment i Holstebro afholdt onsdag en stor øvelse, hvor de viste en stor del af deres materiel frem. Foto: Morten Stricker Vis mere Jydske Dragonregiment i Holstebro afholdt onsdag en stor øvelse, hvor de viste en stor del af deres materiel frem. Foto: Morten Stricker

Hverken Livgarden, Slesvigske Fodregiment, Jydske Dragonregiment eller Hjemmeværnet skal bistå med selve aflivningen af mink.

Det er udelukkende Fødevarestyrelsen med særligt uddannede folk og dyrlæger, der tager sig af den del.

Repræsentanterne fra Forsvaret skal udelukkende sørge for at føre protokol samt sikre, at alt sker efter bogen.

»Vi skal holde øje med, at minkavlerne ikke bryder de aftaler, der er lavet. At alt bliver gjort på den rigtige måde,« siger en konstabel i 20'erne, der lige nu befinder sig på Aalborg Kaserne.

Han ønsker ikke sit navn frem i artiklen, men B.T. er bekendt med hans identitet, samt hvilket regiment han tilhører.

Farlig mutation i mink

Årsagen til, at millioner af mink skal aflives, skyldes, at Statens Serum Institut har opdaget en coronamutation i mink.

Det oplyste Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag.

Mutationen, som kaldes cluster-5, er så at sige en coronavirus 2.0, og derfor kan den udgøre en væsentlig risiko mod vaccinen, som lige nu bliver udviklet verden over.

Omkring 15 millioner mink skal nu aflives i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Omkring 15 millioner mink skal nu aflives i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Torsdag eftermiddag oplyser Fødevarestyrelsen over for B.T., at det herfra er Den Nationale Operative Stab (NOST), der står for koordineringen mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder, der skal inddrages i opgaven.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra NOST i forhold til, hvem der ellers skal deltage i det omfattende aflivnings- og rengøringsarbejde, samt hvor lang tid de regner med, at det kommer til at tage.

Under pressemødet torsdag sagde rigspolitichef Thorkild Fogde, at aflivningen af minkene skal ske hurtigst muligt. Dog ikke noget konkret om tidsperioden.

På kasernen i Aalborg sidder der lige nu cirka 50 mand fra Slesvigske Fodregiment. I morgen kommer der 100 mere.

Fra Jydske Dragonregiment er de p.t. omkring 30 mand.

Ingen af konstablerne har fået at vide, hvornår arbejdet forventes at være afsluttet. Lige nu venter de bare.

»Så snart vi får grønt lys, går vi i gang. Nu skal vi bare have stoppet det her med det samme. Vores humør er højt, og vi er klar,« lyder det fra den unge konstabel.