Der kan være store penge at spare, hvis man som studerende er villig til at bosætte sig uden for de store byer.

Det er boligportalen Akutbolig.dk, der har undersøgt hvor meget de studerende kan spare, såfremt de vælger at pendle til Aarhus og København, skriver de i en pressemeddelelse.

For de studerende i Aarhus C vil en lejlighed på 50 kvadratmeter i gennemsnit koste 6.417 kr.

Til sammenligning vil samme størrelse lejlighed koste 8.050 kr. i København K.

Da SU-satsen for udeboende på de videregående uddannelser er på 6.166 kr. før skat, er der altså mange penge at spare, hvis man er villig til at bo lidt uden for de to byer.

Ifølge undersøgelsen kan de studerende i Aarhus spare hele 1.793 kr.,hvis de flytter til Skanderborg i stedet. Det vil give dem en transporttid på 12 minutter til Aarhus Hovedbanegård.

Er de villige til at flytte længere væk til eksempelvis Randers, så kan de studerende spare hele 2.906 kr. i gennemsnit, mod at få en transporttid på 33 minutter.

De københavnske studerende vil kunne spare 1.992 kr. hvis de vil flytte til Rødovre, og derved få en rejsetid til Nørreport Station på 17 minutter.

Såfremt de studerende hellere vil flytte til Greve, er der hele 2.282 kr. at spare, mod at skulle pendle i 27 minutter for at nå frem til Nørreport Station.

Der er altså tale om, at de studerende i Aarhus og København kan spare op mod en tredjedel af SU’en, ved at flytte lidt væk fra byerne.

Ifølge administrerende direktør hos Akutbolig.dk, Daniel Juhl, kan besparelserne have stor betydning for de studerendes økonomi:

»Den månedlige besparelse ved at flytte ud fra centrum kan betyde, at studerende kan nøjes med SU’en og ikke er nødsaget til at anskaffe sig et studiejob for at kunne få økonomien til at hænge sammen. De ekstra minutters transporttid kan derfor hurtigt være hele umagen værd,« skriver Daniel Juhl i pressemeddelelsen.