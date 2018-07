Et parti æggesalat fra K-salat er blevet tilbagekaldt, da der er risiko for, at der er klar plast i det.

'Der er risiko for at få skader i mundhule, svælg og fordøjelsessystem, hvis plastik sluges', lyder det i tilbagekaldelsen.

Helt præcist er der tale om 'Salatmesteren – Sandwich æggesalat' på 200 gram. Produktet har en pakkedato den 25. juni og en holdbarhedsdato til den 6. august.

Æggesalaten er solgt i Netto-butikker over hele landet.

Hvis du har købt æggesalaten, råder Fødevarestyrelsen dig til at levere produktet tilbage til den butik, hvor du har købt det, eller til at smide det ud.