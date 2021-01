26 smittede beboere på et herberg i weekenden. 13 smittede på et andet. Selvom smitten under første bølge af corona ikke for alvor ramte de hjemløse og udsatte borgere, som flere frygtede, så har virussen nu fået fat i samfundets udsatte på gaden.

Og selvom visse hjemløse nu kan blive vaccineret i gruppe fem og ikke gruppe ti, som der først var lagt op til fra myndighedernes side, er det ikke godt nok, mener flere, der nu forsøger at råbe politikerne op.

Mandag blev der opfordret til klarhed over de hjemløses plads i vaccinationskøen – og den kom. Hjemløse kan blive vaccineret i gruppe 5, hvis de er i kontakt med deres læge, er udredt og i behandling for eventuelle sygdomme - ellers tilhører de gruppe ti.

Men det er langt fra godt nok mener 13 hjemløseorganisationer, der nu kommer med et simpelthen budskab: Vacciner hjemløse nu.

»Vi er dybt bekymrede for, at vi om 14 dage vil se mange indlæggelser og alvorlige sygdomsforløb. Vi er bange for, at vi inden længe i værste fald vil se mange hjemløse og udsatte dø af covid-19. De første har vi allerede mistet,« skriver de i et fælles brev.

Underskiverne af brevet peger på, at virkeligheden for landets udsatte er, at de sjældent er en del af systemet eller er i kontakt med egen læge.

»Gadefolket er et udsat folk, der typisk har adskillige, alvorlige kroniske og ofte udiagnosticerede og ubehandlede sygdomme. De har sjældent kontakt til sundhedssystemet. Konsekvensen er, at hjemløse ikke bliver vaccineret i gruppe 5, men i stedet først vaccineres i gruppe 10, som nu lader til først at blive til april,« skriver de, mens de kigger mod udlandet.

Her er man nemlig i gang med at vaccinere hjemløse. Det sker ifølge organisationerne i erkendelse af, at det kan blive et alvorligt folkesundhedsproblem, hvis hjemløse, som bor i det offentlige rum, bliver smittet og bærer virus rundt i samfundet. Og at hjemløse er i risiko for at dø, hvis de bliver smittet.

I Danmark er der omkring 7000 hjemløse og på vegne af dem, afslutter organisationerne deres brev:

»Så kære politikere – hjælp os at med få vaccinerne ud til de mest udsatte. Også dem der ikke passer ind i jeres paragraffer og lister. Vi har i civilsamfundet stor erfaring med at løfte sundhedsmæssige opgaver for hjemløse. Det vil vi også gerne hjælpe med denne gang. Men der kan ikke spildes kostbar tid på at tale for meget om det – der må handles nu!«

Det er Mændenes Hjem, Brugernes Akademi, SAND – De Hjemløses Landsorganisation, Gadejuristen, Reden København, Brugerforeningen, Hus Forbi, KFUKs sociale arbejde, Weshelter, Rådet for Socialt Udsatte, Arbejder Adlers Hus og Landsforeningen Arbejder Adler, Projekt Udenfor, Kofoed Skole, der har skrevet under på opfordringen.