En tømrermester i Aarhus siger, at kommunens manglende snerydning dagligt koster tusinder af kroner.

»De folk, jeg har ansat, bruger hver en time om dagen på at sidde i kø. Det koster 3.500 til 4.000 kroner i tabt indtjening. I går brugte jeg seks timer på at sidde i kø. Det er timer, som jeg kunne bruge på at arbejde til 500 i timen,« siger Jacob Hansen fra TH Tømrerfirma.

»Du kan ikke spørge mig om snerydning i Aarhus Kommune, for det er ikke-eksisterende.«

Da B.T. kontakter ham klokken 08.42 sidder han i en bil, der bumler ned ad de snedækkede veje, og han fortæller, at han på knap 40 minutter kun har bevæget sig fem kilometer.

»Det er ligesom at køre på en rigtig dårlig grusvej med kæmpestore huller og isklumper. Det hopper og bumler og brager. Det er meget frustrerende,« siger han.

De seneste dages voldsomme snevejr har Aarhus Kommune hverken haft mandskab eller maskineri til at håndtere, siger rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang (K).

Han har tidligere erkendt over for TV 2 Østjylland, at flere dage med sne og isglatte veje 'har været en utilfredsstillende oplevelse'.

Vejforholdene har ifølge tømrermester Jacob Hansen skabt problemer med fastkørt sne, som nu er blevet til is og har gjort vejene ufarbare.

Han vurderer, at det samlet koster ham og firmaet op mod 7.000 kroner om dagen, og han kritiserer Aarhus Kommune for ikke at været godt nok forberedt.

»Den snestorm var varslet fem dage i forvejen,« siger han om sidste uges snevejr, der ramte store dele af landet.

»Når der er varslet noget, burde der være kæmpe beredskab klar til at holde det nede. Nu kan man ikke gøre andet end at vente på, at det blive tøvejr. I mine øjne skulle man have været bedre forberedt, og man skulle have ryddet undervejs, mens det stod på.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Nikolaj Bang, der er politisk ansvarlig for området. Over for TV 2 Østjylland har han fortalt, at snerydningsområdet har fået sparekniven flere gange, og at han vil 'lægge op til' at prioritere området fremover.

Afdelingsleder for entreprenørafdelingens vejafdeling i Aarhus Kommune, Tenna Olsen, mener ikke, at Aarhus Kommune har gjort noget galt i håndteringen af de store snemængder.

»Nej, det har vi ikke.«

Hun køber ikke tømrermesterens kritik om, at kommunen ikke har forberedt sig godt nok.

»Det har vi«, siger hun.

»Man kan ikke fjerne sne, der ikke er faldet. Det er logisk for enhver, at der ikke kan holde sneryddere klar til at fjerne al sne, der falder.«

Om der skal flere ressourcer til snerydningen, vil hun ikke vurdere.

»Jeg afholder mig fra at have en politisk holdning,« siger hun.

»Vi har et beredskab til normale vintersituationer. Når der så kommer noget, som vi ikke har set i 13 år, tager al ting længere tid, fordi der er så store snemængder, der skal flyttes.«

»Det er et politisk spørgsmål, hvor mange penge, man gerne vil afsætte. Man kan altid skalere op. Så skal man bare vide, at man betaler for et beredskab i mange år, uden at man bruger det.«