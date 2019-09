'Dronningen af Jylland' er hun før blevet kaldt, og der hersker da heller ingen tvivl om, at Inger Støjberg er en populær kvinde vest for Storebælt.

Men hun skal bestemt ikke regne med, at alle Venstre-folk i det jyske vil sætte krydset ved hende som næstformand til partiets ekstraordinære landsmøde den 21. september.

For selv om det lige nu kun er Inger Støjberg, der har meddelt, at hun stiller op som næstformand, så fortæller flere kredsbestyrelsesformænd og kommuneforeningsformænd i Region Syddanmark til B.T., at de har sine bekymringer med den tidligere udlændingeminister.

Og det er netop hendes fokus på en stram udlændingepolitik, der deler vandene i egne rækker.

»Mit Venstre er et Venstre med et liberalt fundament, der har en balanceret tilgang til mennesker uanset hår, hudfarve og oprindelse. Og det vil jeg søge efter, når der skal stemmes på landsmødet,« siger Eea Haldan Vestergaard, der er kredsbestyrelsesformand i Kolding Syd, eksempelvis.

Eea Haldan Vestergaard Foto: Venstre Vis mere Eea Haldan Vestergaard Foto: Venstre

Efter en nærmest uendelig lang dans rundt om den varme grød offentliggjorde Jakob Ellemann-Jensen tirsdag aften sit formandskandidatur, og onsdag formiddag var det så Inger Støjbergs tur til at bekræfte sin jagt på titlen som næstformand i Venstre.

Lige nu er der ingen modkandidater til de to poster, og det er nok urealistisk, at der kommer en til formandsposten, men i både Venstres bagland og folketingsgruppe erfarer B.T. gennem flere kilder, at der hos nogen hersker et ønske om, at man i hvert fald har to kandidater til næstformandsposten, så man ikke kommer med 'en færdig pakke' til det ekstraordinære landsmøde.

Tidligere har både Stephanie Lose, Sophie Løhde og Karsten Lauritzen været nævnt som potentielle bud til den rolle, men alle har de afvist at stille op.

Hermed triller bolden ned til hylde to, og den greb Ellen Trane Nørby tirsdag formiddag forud for Venstres gruppemøde på Christiansborg.

Først og fremmest var hun særdeles afholdende med at give sin støtte til Inger Støjberg, men mere interessant var det, at hun ikke selv ville afvise at stille op som næstformand.

Flere kilder i Venstres folketingsgruppe fortæller desuden til B.T., at der tales om Ellen Trane Nørby som en mulig kandidat til næstformandsposten, og at der i dele af folketingsgruppen hersker en frygt for, at Inger Støjbergs stramme udlændingesyn – stærkest eksemplificeret med hendes famøse kagefejringer – kan dele vandene mere, end det kan samle Venstre.

Derfor har B.T. onsdag talt med omkring 20 lokale formænd i Region Syddanmark, som Ellen Trane Nørbys Sønderborg-kreds hører under.

Og her er der delte meninger om næstformandsrollen.

En håndfuld formænd ønsker slet ikke – hverken til citat eller baggrund – at løfte sløret for deres holdning til, om Inger Støjberg, Ellen Trane Nørby eller en helt tredje er den rette næstformand i Venstre.

En lidt større gruppe af de formænd, som B.T. har talt med, mener, at Inger Støjberg er det bedste bud på en ny næstformand, og her er det især hendes massive vælgertilslutning, der nævnes som det altoverskyggende argument.

Spørgetimen i Folketinget. Inger Støjberg (V), Ellen Trane Nørby (V) og Minister for By, Bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S). Foto: Søren Bidstrup Vis mere Spørgetimen i Folketinget. Inger Støjberg (V), Ellen Trane Nørby (V) og Minister for By, Bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S). Foto: Søren Bidstrup

Til sidst er der en gruppe på knap et dusin formænd, der har sine betænkeligheder omkring Inger Støjberg.

De fleste af dem ønsker ikke at stå frem, men fortæller til B.T., at Inger Støjbergs udlændingepolitik er for ekstrem, og at den ligeledes er for ubalanceret i forhold til Jakob Ellemann-Jensens politiske ståsted.



Flere af dem nævner derfor, at de håber på, at flere melder sig som kandidater til næstformandsposten. Få ønsker – herunder Eea Haldan Vestergaard – at sætte ord på deres bekymringer om 'Dronningen af Jylland' som næstformand.

Lars Romsøe Grandt, der er kredsbestyrelsesformand i Sønderborg-kredsen, vil godt stå frem med sin mening. Han ser hellere Ellen Trane Nørby tage posten.

»Jeg kunne sagtens se Ellen Trane Nørby i rollen som næstformand. Modsat Inger Støjberg er hun ikke typen, der deler vandene,« siger han.

Han har arbejdet tæt sammen med Ellen Trane Nørby og ser et stort lys i hende.

»Hun er vanvittig kompetent. Sjældent har jeg set en politiker, der tager sig så meget af de bekymringer, som vi har herude. Jeg bliver mere og mere glad for hende,« siger kredsbestyrelsesformanden.

Han har ikke personligt talt med Ellen Trane Nørby om at stille op som næstformand, men understreger, at krydset vil blive sat foran hendes navn, hvis hun ender i et kampvalg mod Inger Støjberg.

»Jeg støtter og bakker op, hvis det er det, hun vil,« siger Lars Romsøe Grand.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ellen Trane Nørby, om hun agter at stille op som næstformand.