Ikea tilbagekalder spiseborde af typen Glivarp i hvidt glas. Det skyldes, at tillægspladen kan falde af.

'Vi opfordrer derfor alle kunder, der har købt et GLIVARP spisebord i hvidt glas om at stoppe med at bruge produktet. Vi har modtaget kunderapporter om, at tillægspladen på spisebordet kan løsne sig fra skinnerne og falde af,' skriver Ikea på Facebook.

Alle, der har købt det pågældende spisebord, anbefales at levere det tilbage til Ikea.

Kundene vil få pengene retur.

Man behøver ikke fremvise kvittering eller købsbevis.

Ifølge TV 2 Østjylland er der solgt omkring 150 borde af typen i Danmark.

Opdateres...