Intet mindre end 75.000 lamper bliver kaldt tilbage af Ikea, der advarer kunderne i en pressemeddelelse.

Der er tale om lampen med navnet Calypso, og tilbagekaldelsen gælder de lamper, der er produceret i perioden fra uge 25 i 2016 til uge 44 i 2017 med datostempler 1625 til 1744.

Tilbagekaldelsen sker, fordi flere kunder har oplevet, at lampens glasskærm simpelthen er faldet ned og gået i stykker.

»Selvom sandsynligheden for, at det sker, er lille, er risikoen nok til, at Ikea tilbagekalder produktet,« siger Emilie Knoester, Business Area Manager Lighting and Home Smart hos IKEA, i en pressemeddelelse.

»Kundernes sikkerhed har førsteprioritet i Ikea, og derfor har vi valgt at tilbagekalde dette parti som en forebyggende foranstaltning,« siger hun videre.

Du kan finde ud af, om din lampe er iblandt de tilbagekaldte ved at afmontere glasskærmen. På pladen mellem fatningerne kan du se datostemplet.

Skulle du være så uheldig at have fået fingrene i en farlig lampe, kan du aflevere den i dit nærmeste Ikea-varehus.

Her vil man få mulighed for at få en ny og forbedret Calypso-lampe eller få prisen refunderet. Kvittering er ikke nødvendig for at få pengene tilbage, oplyser Ikea.