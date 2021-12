Udlandet har fået øjnene op for IKEAs varehus i Aalborg.

Ikke på grund af deres sortimentet eller kanelsnegle med remonce og perlesukker. Men derimod på grund af den meget omtalte overnatning, hvor 27 personer måtte søge ly på grund af snestormen onsdag.

En hurtig søgning viser, at situationen har nået flere udenlandske platforme.

I Tyskland har både Der Spiegel og Die Pressen beskrevet den noget usædvanlige situation, og i Norge har VG og Nettavisen ligeledes meldt sig i koret.

Der var god stemning i IKEA torsdag aften. Foto: Privatfoto

Vores naboer i Sverige har også omtalt overnatningen. Det kan man læse i Aftonbladet, ligesom historien ramt amerikanske medier som AP News og Bloomberg – begge med afdelinger i København.

Varehuschef i IKEA Aalborg, Peter Elmose, fortæller da også, at han har fået op mod 70 pressehenvendelser siden torsdag.

»Det har været en mediestorm. Det er helt vildt, og det kommer totalt meget bag på mig,« siger han til B.T.

»Jeg ved ikke lige, hvad der sker. For vi ville jo bare hjælpe – men vi vil selvfølgelig gerne fortælle historien.«

B.T. har tidligere talt med Erik Bangsgaard, der sammen med sin hustru var blandt de 27 personer, som måtte overnatte i IKEA Aalborg.

»Vi mødtes alle sammen i deres kantine, hvor vi kunne få, hvad vi ville have. Det var da alletiders.«

»Vi har kun sovet to-tre timer. Men det var en fantastisk og overvældende oplevelse – det gør vi gerne igen.«

Peter Elmose medgiver også, at det var en god oplevelse for ham og hans medarbejdere – og at han aldrig har oplevet noget lignende i sine 16 år hos IKEA.

Erik og Hanne Bangsgaard. Foto: Privatfoto

»Vi kunne godt se, at der var nogle medarbejdere, der nok ikke ville komme hjem. Vejret var jo helt vildt. Og så var der seks kunder, som selvfølgelig også måtte sove der.«

»Vi har hygget os. Set fodbold, julekalender og spillet spil. Mellem 23 og 01 gik vi så til ro, og alle fik en seng … Når jeg fortæller dig det her, så lyder det helt vildt. Det er sindssygt, men det er det, vi kan herhjemme. Vi hjælper.«