IKEA lukker alle sine varehuse i Danmark midlertidigt.

Det oplyser koncernens danske pressechef, contry communication manager Christian Mouroux Pedersen, til B.T.

Det sker som følge af coronakrisen og statsministerens udmelding tirsdag aften, hvor storcentre, restauranter og flere andre typer butikker blev påbudt at lukke for at hindre smitten i at sprede sig.

»Vi har taget vores beslutning på baggrund af statsministerens pressemøde, hvor hun kom med en klar og tydelig opfordring til, at der var behov for mere drastiske handlinger. Også fra private detailvirksomheder. Derfor har vi taget dette skridt,« forklarer Christian Mouroux Pedersen.

Han understreger, at kunderne stadig kan handle i IKEA ved at gå på nettet og handle online.

Tidligt onsdag morgen fremgik det af koncernens hjemmeside, at de fysiske butikker stadig var åbne. I løbet af morgenstunden vagte ledelsen dog at lukke.

Opdateres...