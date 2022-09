Lyt til artiklen

Lige siden 1995 har IKEAs klassiske hotdog kostet en flad fem'er i Sverige.

Men en epoke er forbi. I hvert fald hos vores naboer.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet, der desuden oplyser, at vegetarpølsen bliver billigere i landet. Den vil ikke længere koste ti kroner, men derimod kun fem.

Forklaringen har Marcus Carlsson, landechef i Sverige for IKEA Food, sendt i en sms til Aftonbladet:

»En vigtig del af prissætningen for den mad, vi tilbyder, er, at vores plantebaserede alternativer skal have en lavere pris end alternativerne med kød. Nu er tiden kommet til pølsen i den strategi. Dermed sænker vi prisen på vegetarpølsen, mens vi hæver prisen på en pølse med brød.«

Men synes du, at det er dårligt nyt med prisstigningen på pølse, så kommer den gode nyhed her.

Prisstigningen gælder ikke i Danmark. Det fortæller Christian Mouroux Pedersen, kommunikationschef hos IKEA Danmark:

'Vi har ikke hævet priserne på vores pølser i Danmark,' fastslår han i en mail til B.T og uddyber:

'IKEA Danmark har ingen umiddelbare planer om at ændre på priserne i vores bistro. IKEA er til for de mange mennesker – også dem med en tyndere pung. Derfor vil vores målsætning altid være, at kunne tilbyde de lavest mulige priser på alle vores produkter.'