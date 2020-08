Et par fra Greve var på vej i seng, da der fredag aften kom en sms fra Danske Spil.

Manden skulle tidligt op og på arbejde, så han og konen prioriterede søvnen over nysgerrigheden.

»Min kone sagde med et grin: 'Det er nok bare den sædvanlige notifikation fra Danske Spil om de 50 kroner, vi har vundet på vores Plus-abonnement'. Vi tænkte ikke, det var vigtigt nok at stå op for og blev enige om at tjekke telefonen næste morgen,« fortæller manden, der ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Derfor var overraskelsen stor, da manden ved fem-tiden om lørdagen søvnigt tjekkede sms'en fra Danske Spil.

Parret havde ikke vundet 50 kr som så mange gange før.

De var blevet millionærer.

2.085.130 kr. lød gevinsten på.

»Jeg kunne næsten ikke trække vejret. På skærmen stod dette vanvittige beløb, og jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Så skyndte jeg mig ind til min kone, som umiddelbart blev sur over, at jeg vækkede hende. Jeg plejer normalt at lade hende sove videre, selvom jeg skal af sted. Lige indtil jeg fik forklaret, at vi altså havde vundet over to millioner kroner. Så kan jeg love for, at hun vågnede i godt humør,« fortæller manden med et grin.

Parret, som er i tresserne, har spillet Lotto i 30 år, så de har ventet tålmodigt på den store gevinst - som langt de fleste Lotto-spillere imidlertid aldrig er så heldige, at de ser skyggen af.

Manden oplyser ikke til Danske Spil, hvad de mange penge skal bruges til.

Men de falder på et tørt sted.

Han fik konstateret kræft for et par år siden og blev senere indlagt med en blodprop, der skulle hasteopereres.

Selvom manden er blevet rask efter både kræft og blodprop, har han stadig mén efter de alvorlige sygdomsforløb.

»Efter blodproppen blev jeg lam i højre side. Det har jeg fået genoptrænet langsomt, men jeg går stadig dårligt. Det har været en barsk tid for hele vores lille familie. Men endelig smiler solen til os nu, og der sker noget godt. Det er fantastisk, at vi nu kan se fremad,« siger han.