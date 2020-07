Det er ingen hemmelighed, at jyder er stædige. Nogle gange også for stædige.

Det måtte en mand i 50'erne fra Favrskov Kommune for nylig konstatere. At han stålsat holdt fast ved et af sine principper resulterede nemlig i, at han i en måned gik rundt som millionær uden at vide det.

Manden havde hårdnakket nægtet at gribe røret, hver gang Danske Spil havde ringet til ham,. Han har nemlig et princip om ikke at tage telefonen, når han ikke kender nummeret.

Og således gik det til, at han i en måned rendte rundt intetanende om, at han havde 12.500.000 i udsigt på Danske Spil-kontoen, som han ikke tjekkede ofte.

»Nu kan jeg godt se, at det var lidt dumt, at jeg ikke tog telefonen,« siger vinderen, der er millionær nr. 3669, i en pressemeddelelse.

Langt om længe lykkedes det dog Danske Spil at komme igennem til manden. Der måtte dog tages alternative midler i brug, da manden hverken svarede på mails eller opkald.

Da det ikke er tilladt at oplyse andre end selve vinderen om en gevinst, besluttede Helene, der sidder i Danske Spils Kundeservice, derfor noget utraditionelt at sende en SMS.

'Kære … Det er meget vigtigt, at du ringer til mig. Mvh, Helene,' lød det i beskeden, der til mandens forundring landede i hans indbakke.

»Jeg undrede mig da over, at jeg fik en SMS fra en fremmed kvinde. Men jeg blev selvfølgelig nysgerrig. Så jeg ringede op til hende,« fortæller han og fortsætter:

»Da hun sagde noget om, at jeg havde vundet en stor gevinst i Lotto, blev jeg naturligvis skeptisk. For jeg har prøvet at blive ringet op af folk, som enten ville snyde mig eller sælge mig noget. Det er også derfor, jeg ikke tager telefonen, hvis jeg ikke kender nummeret.«

Til sidst lykkedes det dog Helene at overbevise manden om at tjekke sin Danske Spil-konto, hvor der rigtig nok stod, at han havde vundet 12.500.000 skattefri kroner.

»Det var meget uvirkeligt. Jeg måtte have noget at sunde mig på, så jeg gik ud og købte en virkelig god flaske rom og tog mig et fornuftigt glas,« fortæller vinderen, der allerede ved, hvad nogle af pengene skal gå til: En flytning.

Han har nemlig længe villet flytte ind til Aarhus, og nu er økonomien endelig til det. Derudover vil han bruge nogle af pengene på at rejse, men der er endnu ikke noget konkret planlagt.

Manden har da heller ikke fortalt nogen om sin store gevinst endnu:

»Jeg er lidt i vildrede, om jeg skal dele det med nogen. På den ene side, har man jo lyst til at skrige sin glæde ud til alle. På den anden side ved man ikke, om man kan få nogle problemer ved at gøre det. Så det overvejer jeg lige den næste tid,« siger han og afslutter med et grin:

»Nu skal jeg først lige komme mig helt over chokket.«