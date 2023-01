Lyt til artiklen

Nu er de de første mink tilbage.

Natten til lørdag er de først mink ankommet med dyretransport til en minkfarm på Thyholm i den nordvestlige del af Jylland.

Der er tale om 604 tæver og 149 hanner. Minkene er af typerne Hvide, Pearl, Palomino, Silverblue og Silvercross, og de vil blive indsat på en af Søndergård Mink lejet minkfarm i Nordjylland.

I november 2020 besluttede den daværende S-regering, at alle mink skulle aflives på grund af muteret coronavirus hos mink.

Her ses mink på Thorbjørn Jepsens minkfarm på Drøvten i Gjøl, den 9. oktober 2020. Her ses Thorbjørn Jepsens mink kort før politiet klippede låsen til hans port op. Nu er det igen tilladt at have mink her i Danmark. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Her ses mink på Thorbjørn Jepsens minkfarm på Drøvten i Gjøl, den 9. oktober 2020. Her ses Thorbjørn Jepsens mink kort før politiet klippede låsen til hans port op. Nu er det igen tilladt at have mink her i Danmark. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

En beslutning, der gav enorm stor ballade, da det viste sig at være lovligt at aflive alle mink.

Derudover blev der indført et midlertidigt forbud mod at holde mink. Men det forbud ophørte med at gælde fra 1. januar i år.

13 minkavlere har søgt om dvalekompensation, der gør det muligt at vende tilbage til erhvervet.

Formanden for Danske Mink, Louise Simonsen, sagde i december, at minkerhvervet næppe kommer tilbage på samme niveau som tidligere.