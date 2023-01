Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skatteyderne i hovedstaden får lige en ekstra regning på 136 millioner kroner.

Årsag?

Det koster det, at den gigantiske byggeprojekt Lynetteholmen i maj sidste år blev sat på pause af den daværende S-regering.

Københavns Kommunens teknik- og miljøudvalg har besluttet, at overskudsjord fra kommunens byggeprojekter, der ellers skulle have været brugt til at bygge Lynetteholmen, skal opbevares på midlertidige depoter i Kløverparken på Amager og i Nordhavn.

Det betyder, at Københavns Kommune de næste tre år skal af med 1,6 millioner tons jord, og det bliver altså 136 millioner kroner dyrere end forventet, skriver Altinget.

Dermed rammes skatteborgerne af endnu en ekstra regning på grund af Lynetteholmen.

Da tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S) i januar sidste år tog første spadestik til Lynetteholmen, nægtede han ellers at lade sig interviewe af B.T.s udsendte journalist, hvis ikke det blev anerkendt, at anlæggelsen af Lynetteholmen hviler økonomisk i sig selv.

»Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynetteholmen hviler i sig selv. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det her interview?« lød det fra ministeren.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod. 14. januar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam. 19. januar: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi. 30. januar: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet. 5. februar: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018. 28. marts: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt. 12. maj: B.T. kan nu fortælle, at By & Havn foreslår, at slammen skal bruges sammen med jord til at lave selve den kunstige ø. Men det giver nye udfordringer.

Men under to uger senere kunne B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet var blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

Siden er det blandt kommet frem, at der ifølge en ny rapport kan være brug for ekstra gravearbejde til en pris på mellem 400 og 500 millioner kroner for at sikre vandgennemstrømningen nær Lynetteholmen.

I forhold til den seneste ekstra regning på 136 millioner kroner til skatteyderne mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL), at det sådan set er en nødvendig konsekvens af, at projektet Lynetteholmen har været nødt til at blive sat på pause.

»Forsinkelsen skyldes, at man har vedtaget et projekt, som ikke er miljømæssigt bæredygtigt. Det har Enhedslisten hele tiden været imod, og vi har løbende påpeget de problemer, der kan opstå, når der ikke er taget tilstrækkeligt højde for en lang række væsentlige forhold,« siger hun til Altinget.