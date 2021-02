DGI foreslår, at børn og unge op til eksempelvis 21 år skal kunne fritages fra forsamlingsforbuddet.

Når idrætten åbner på ny, er det de unge, der først skal tilbage i håndboldhallerne og på fodboldbanen.

Det mener DGI, der lørdag kommer med sit udspil til, hvordan man bør åbne op for det danske idrætsliv.

- Vi vil foreslå en gradvis genåbning, hvor det er børn og unge, der står forrest i forhold til åbning af aktiviteter, siger formand Charlotte Bach Thomassen.

Hun foreslår konkret, at man kan fritage en vis aldersgruppe fra forsamlingsforbuddet for at få gang i idrætten for de unge igen.

- Op til 21 år har vi erfaring med. Så må vi se, hvad der er muligt, siger hun.

Børn og unge under 21 år har tidligere under coronapandemien været undtaget for det generelle forsamlingsforbud i forbindelse med idræt.

Det gjaldt i efteråret, hvor forsamlingsforbuddet blev sat ned til ti.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har i flere omgange udtalt, at den nuværende nedlukning i høj grad skyldes, at man forventer stigende smittetal, når den britisk variant af coronavirus, også kendt som B117, bliver dominerende i de danske statistikker.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer ikke, at den britiske variant af coronavirus gør folk mere syge, eller at den kan være til fare for en vaccines effektivitet. Ifølge seruminstituttet er denne variant af coronavirus dog langt mere smitsom.

Men det skal ikke nødvendigvis stå i vejen for en delvis genåbning af idrætten for de unge, mener Charlotte Bach Thomassen.

- Det handler om indendørsidræt versus udendørsidræt. Det handler om, at man kan lave regionale genåbninger.

- Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer en tilbagevenden til idræts- og foreningslivet. Både fordi uforudsigeligheden er stor, men også fordi trivslen er i et markant fald, og det bliver vi nødt til at tage yderst alvorligt, siger hun.

