Den 64-årige idrætslærer Preben Hansen oplevede selv under sin skolegang, at lærerne gik i bad med eleverne.

Han mener, at det er der ikke noget specielt i. Det skriver TV2 Fyn.

Preben Hansen stiller sig op med sin historie, da det mandag kom frem, at en idrætslærer på Sydfyn var blevet hængt ud i et Facebook-opslag, for at gøre det selvsamme med sine elever.

Ordet børnemisbrug var en del af opslagets tekst.

Det fik Preben Hansen, der ligeledes er idrætslærer på Sydfyn og næstformand i Dansk Skoleidræt, til at reagere.

Han går rundt i omklædningsrummet med håndklædet om sig, når han skal i bad. Når han går ind i badet, hænger han håndklædet på knagen og tager det om sig igen, når han er færdig – ligesom man gør i et omklædningsrum.

Preben Hansen understreger vigtigheden i, at forældrene stoler på deres lærere. Ifølge ham bliver mændene i faget nemlig nemt hængt ud.

»Desværre er det sådan i vores samfund, at det er mændene, det går mest ud over. Man mener åbenbart, at fordi man har en tissemand, så er man født krænker,« siger Preben Hansen til TV2 Fyn.

Offentligheden kender ikke til identiteten på den sydfynske idrætslærer, som Folkeskolen.dk tirsdag bragte en historie om. Hvilken skole han underviser på er heller ikke offentlig kendt.

Det omtalte Facebook-opslag er slettet, da ledelsen på den pågældende skole gik ind i sagen og støttede den omtalte idrætslærer.