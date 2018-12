Endnu flere skal finde vej til fitnesscentre i Danmark, mener DIF og DGI, som er med i et nyt projekt.

Mange danskere dyrker fitness i foreninger eller privatejede centre. Nu skal et nyt samarbejde forsøge at få endnu flere til at løfte tunge stænger og svede på træningscykler.

Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) er nemlig gået sammen om at sørge for, at flere danskere bliver tilmeldt fitnesscentre.

Det oplyser organisationerne i en pressemeddelelse.

Formand for DGI Charlotte Bach Thomassen mener, at organisationerne arbejder efter samme mål.

- Det er oplagt med et tættere samarbejde på fitnessområdet, for vi har en fælles interesse i, at flere danskere bliver aktive. Samtidig kan vi fortsætte den positive udvikling både i det private og i de foreningsbaserede fitnesscentre.

- Forhåbningen er, at vi kan komme tættere på at opfylde målsætningen i "Bevæg dig for livet" om, at Danmark skal være den mest aktive nation i verden, siger hun.

Samarbejdet mellem private centre og foreninger er det første af sin slags. Der er i første omgang tale om et pilotprojekt, som kan udvides.

Ifølge DIF dyrker cirka 800.000 danskere fitness i privatejede centre, mens 159.000 danskere gør det i en forening.

Hos DFHO, der er fitnesscentrenes brancheorganisation i Danmark, ser man store fordele i at samarbejde med DIF og DGI.

Det fortæller formand Jens Kramer Mikkelsen.

- I et tættere samarbejde vil vi i fællesskab bedre kunne værne om denne værdi, samtidig med at vi kan udvikle idrætstilbud i eksisterende fitnessfaciliteter til borgere, der ikke er idrætsaktive i dag, siger han.

