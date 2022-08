Lyt til artiklen

En russisk soldat er om nogen blevet ansigtet på den brutalitet, som de russiske styrker udviser i Ukraine.

Ingen skånes og Genevekonventionen – som skal beskytte fanger mod tortur og død – er reelt sat ud af kraft.

I en video, som har floreret på blandt andet Twitter, får en sagesløs ukrainsk krigsfange skåret testiklerne af.

Gerningsmanden er en russisk soldat, der er iført jagthat og et sølvarmbånd, fremgår det af flere beskrivelser.

Manden, som mistænkes for at stå bag kastraktionen af en ukrainsk krigsfange er 39 år og en del af den Putin-loyale hær Bryanka-SSSR

Nu er der sat ansigt på den bestialske torturbøddel, som er jaget vildt af ukrainske elitestyrker.

Ifølge både ukrainske myndigheder og eksperter i såkaldt OSINT – dvs. research lavet af amatører som via åbne kilder på nettet kan identificere personer og lokalisere konkrete begivenheder – er gerningsmanden en 39-årig soldat fra Kalmykia, som er en russisk region ud til det Kaspiske Hav.

Hen er en del af den Putin-loyale hær Bryanka-SSSR, og hans identitet er blandt andet blevet afsløret af, at han optræder med samme hat, samme sølvarmbånd, samme bukser og samme uniformemblemer i en reportage fra den russiske statskanal Ria Novosti som i torturvideoen. Derfor er der også billeder af ham.

På Twitter skriver den ukrainske militære eliteenhed Georgian Legion over et billede af den formodede gerningsmand:

»Vores snigskytter kender hver en detalje nu. Der vil ikke være et gemmested for én eneste krigsforbryder«.

»Lad jagten begynde«.

Gerningsmanden jages ikke kun af de ukrainske elitesoldater. Der er ifølge Berlingske også en dusør på 75.000 dollar på hans hoved svarende til 550.000 kroner. Pengene stammer fra frivillige donorer.

Det er ikke første gang, at russerne udviser en brutalitet i Ukraine, som leder tankerne hen på uhyrlighederne begået under Anden Verdenskrig.

En infanteribrigade fra den russiske hær stod i april måned bag likvideringer af hundredvis af civile i den ukrainske by Butja. Gerningsmændene har siden modtaget særlige ærestitler af Vladimir Putin.

Mere end 50 fanger blev dræbt, da fanger fra Azovstal-belejringen blev gennet sammen og siden bombet i Olenivka-fangelejren i Donetsk.

Senest har en anden krigsforbrydelse rystet omverdenen: Bombningen af 50 ukrainske krigsfanger i Olenivka-fangelejren i Donetsk fredag.

Blandt de omkomne var medlemmer af Azov-bataljonen, som i ugevis forsvarede stålværket Azovstal i Mariupol.

Russerne hævder, at det var et ukrainsk såkaldt Himars-missil som ramte fangerne. Men Jacob Kaarsbo, som er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, fortalte søndag til TV 2, at dén forklaring ikke holder vand.

»Jeg er 99 procent sikker på, at det er Rusland,« udtalte han.

Sattelitbilleder fra Maxar Technologies viser et krater, efter at et missil ramte en bygning i Olenivka-fangelejren i Donetsk fredag og dræbte mere end 50 fanger.

Konklusionen drager han blandt andet på baggrund af det krater, der ifølge satellitbilleder er tilbage efter bombningen. Det er alt for småt til at det kan være et Himars-missil.

Ifølge OSINT-researcherne er der også anden dokumentation for, at Rusland står bag. Blandt andet viser før og efter-billeder, at der før eksplosionen var gravet en massegrav i fangelejren, som efterfølgende blev lukket lørdag den 30. juli 2022. Det vil sige dagen efter eksplosionen.