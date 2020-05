Arbejdsløse kan blive tvunget til at samle mågeæg ind fra tagrygge, hvis ikke de vil miste deres kontanthjælp.

Den ide er opstået i Slagelse, selvom viceborgmester, Villum Christensen, godt ved, at forslaget kan skurre i ørerne.

»Jeg er godt klar over, at nogen sikkert vil mene, at man ikke kan sætte folk til den slags arbejde,« siger han.

Villum Christensen er tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance og er nu formand for Erhvervs- og teknikudvalget i Slagelse Kommune.

Er det en god ide at få kontanthjælpsmodtagere til at indsamle mågeæg for at komme mågeproblemet til livs?

Det var på et udvalgsmøde, at ideen om at bruge kontanthjælpsmodtagere til at indsamle mågeæg opstod.

Og derfor har lokalpolitikerne nu bedt forvaltningen om at undersøge, om de arbejdsløse kan bruges i indsatsen, der skal komme et mågeproblem i Slagelse til livs.

Der vil i så fald blive tale om, at politikerne skal gøre brug af muligheden for nyttejob, der siden 2014 har været tilgængelig i den politiske værktøjskasse for at få ledige i arbejde. Det sker ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse.

»Det er i hvert fald nyttigt arbejde, som ellers vil falde ned mellem nogle stole, og derfor vil det normalt ikke blive gjort,« siger Villum Christensen og fortsætter:

»Det er arbejde, der ikke må konkurrere med private arbejdspladser, og det gør det her heller ikke, så det er der ingen, der vil skabe sig over. Vi har ingen indsats i forvejen, så det er lige inden for skiven.«

Slagelse Kommune lider i øjeblikket af en regulær mågeplage. De store, hvide fugle skriger, hakker i og skider på privat og offentlig ejendom, og derfor vil kommunen søge Naturstyrelsen om lov til at skyde de fredede fugle.

Indsamling af æggene fra mågerederne er et led i bekæmpelsen af mågerne, fortæller Villum Christensen.

»Rationalet er, at vi skal udtynde bestanden af måger, og det kræver en vedvarende indsats. Hvis man bare skyder måger, kommer der nogle andre, så det gælder om at udtynde den samlede bestand.«

Hvis nogen siger, det er fornedrende at sætte folk til at indsamle mågeæg på hustage, hvad siger du så?

»Det synes jeg ikke, det er. Når man tænker på, hvor meget skade mågerne forårsager og hvor aggressive, de kan være, så synes jeg, man kan definere dem som skadedyr. Og der er jo ingen, der har problemer med, at der findes rottebekæmpere. Så det har jeg det ikke dårligt med.«

En rottebekæmper har jo en faglighed og har styr på sikkerheden. Tænker du, at det vil være sikkert, at sende folk op i højden for at samle æg?

»Det er voksne mennesker, og der er regler for sikkerhed, som man må gå ud fra vil blive fulgt.«

Måger hærger i Slagelse, og derfor arbejder kommunen nu på at få tilladelse til at skyde dem. Arkivfoto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Måger hærger i Slagelse, og derfor arbejder kommunen nu på at få tilladelse til at skyde dem. Arkivfoto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix Foto: ALBERTO PIZZOLI

Er der en nedre grænse for, hvad folk kan blive sat til at gøre?

»Om der er en nedre grænse - det er der altid, men den grænse er ikke nået her. Nytten af det arbejde er så indlysende - der er jo ikke tale om, at vi graver huller og dækker dem til bagefter,« siger Villum Christensen.

Slagelse Kommune forventer at bruge 100.000 kroner på måge-bekæmpelsen i 2020 samt igen i 2021.

Herefter er forventningen at bruge 50.000 kroner i hvert af de to efterfølgende år.