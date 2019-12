Kløende udslæt på fødder og hænder, vandblærer ned langs inderlåret og levende mider, der kravler rundt og graver gange under huden.

Det har været virkeligheden for 28-årige Ida Kirkeby Hansen fra Aarhus i snart tre måneder. En virkelighed, der har påvirket både hende og hendes familie.

»Jeg har helt små børn. Jeg kan jo ikke undgå at røre ved dem. Jeg kan jo ikke have handsker på, når jeg skal putte min toårige og trøste ham, og det bliver man næsten nødt til,« fortæller hun.

De første tegn på, at Ida havde fnat, viste sig for længe siden. Faktisk skal vi spole tiden helt tilbage til den 1. oktober.

Hvad er fnat? Fnat er en ufarlig hudsygdom sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt.

Fnatten skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg.

Scabiesgangene kan ses med det blotte øje. De er gråhvide, tynde og slyngede og kan blive op til 10 mm lange.

Miden kan ses som en sort prik for enden af midegangen, men kan være vanskelig at opdage.

Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner og stofmøbler.

Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne.

Kløen er stærkest på steder, hvor miden findes, men kløen rammer efterhånden hele kroppen

De fleste får kløende røde prikker, af og til små blærer - især på fingre og hænder

Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter

Fnat er en af de mest kløende hudlidelser. Personer med fnat beskriver ofte kløen som ulidelig.

Hvis der er mistanke om fnat, bør du undersøges af en læge. Kilde: Sundhed.dk​ og Sundhedsstyrelsen.dk

Et kløende udslæt er nemlig på det tidspunkt begyndt at sprede sig på hendes lår.

Ida vælger derfor at aflægge sin læge et besøg, og her får hun at vide, at udslættet ikke er fnat, selvom hun selv er ret sikker på, at det er den smittende hudsygdom, hun har symptomer på.

Men i løbet af de næste dage bliver udslættet kun værre.

Der opstår små, kløende knuder, som løber ned over hendes inderlår, og i hendes ansigt og bag hendes ører vokser udslættet også frem.

Men det er først, da hun tropper op hos sin læge for fjerde gang, at hun endelig får en henvisning til en hudlæge, der som den eneste i Aarhusområdet har en ledig tid.

Hudlægen bekræfter hurtigt den frygt, Ida har haft i en måned på dette tidspunkt, da lægen finder en fnatmide på Idas hud.

På det tidspunkt har Ida haft symptomer på fnat i over en måned.

Samme dag flytter Ida, hendes mand og deres tre små børn på syv, fire og to år ud af deres hus og hjem til Idas svigerfamilie på hudlægens opfordring - og starter igen en cremebehandling op.

Fnatmiderne graver gange under huden. På billedet kan du se en af de midegange, som Ida har fundet på sin hånd. Foto: Privatfoto

Men Ida ser fortsat tegn på fnat på sin hud. På hendes fødder og hænder opstår der gange, som miderne graver, selvom hun er i behandling.

I løbet af to måneder har Ida været gennem cremekuren tre gange, mens hendes mand og deres tre børn har været gennem den fem gange. Lige lidt har det dog hjulpet.

En aften har Ida svært ved at sove. Hun er ret sikker på, at midegangene på hendes hænder er blevet længere:

»Min mand og jeg tager en lommelygte og en nål og kigger, og så finder vi tre fnatmider, som stensikkert er levende, og vi kan se, at de roterer. Senere den nat stod jeg op og fandt flere fnatmider. Miderne var så store, at selv jeg kunne se dem med det blotte øjne,« fortæller Ida.

Ida ringede til sin læge og fortalte, at hun nu havde fundet flere mider på sin krop, men beskeden fra lægen lød, at hun først kunne få en tid til hudlægen igen en hel måned senere.

»Det er en meget, meget hård besked at få, og jeg kan slet ikke overskue, hvordan vi kan komme igennem december,« siger Ida.

Derfor vælger hun at tage mere drastiske midler i brug:

»Jeg tænkte, jeg har jo ikke noget at miste, så jeg tog ned til hudlægen og nærmest sparkede døren ind. Jeg begyndte at fortælle og forklare, hvad jeg havde gået igennem, og hun sagde, at så ville hun tage mig ind lige nu, selvom hun egentlig var ved at lukke.«

»Jeg har også behov for at spare med andre og finde ud af, hvad har andre gjort, som har små børn, som har fået det, og som har det nu. Hvad gør de?« siger 28-årige Ida, som er mor til tre børn. Foto: Privatfoto

Her fandt hudlægen selv en levende fnatmide - på trods af at Ida havde været i behandling over så mange omgange. Hudlægen udskrev en pille mod fnat til Ida, som det kun er hudlægen, der har tilladelse til at udskrive nu og her.

Nu er der ikke andet for end at vente.

Ida Kirkeby Hansen er overbevist om, at årsagen til, at cremen ikke har virket, er, at fnatmiderne er blevet resistente, og den overbevisning er hun ikke alene om:

»Jeg tror, at fnatmiderne kan tåle cremen,« siger Charles Kromann, der er speciallæge i dermatologi.

»Der er tegn nok på, at behandlingen i hvert fald ikke virker godt nok længere. Vi ved ikke hvorfor, men vi ser det samme med lus.«

Ida Kirkeby Hansen mener ikke, at det danske sundhedsystem er klar til en fnat-epidemi. Det skyldes hendes erfaringer med at kæmpe for en henvisning til en hudlæge, men også de lange ventetider, der er til hudlægen.

»Ingen af de praktiserende læger, jeg har set, er i stand til at håndtere den her udfordring. Til sidst begynder frustrationen at vokse, og pludselig begynder at jeg tænke: 'Vi kommer jo aldrig af med det. Hvad skal der til? Hvem skal jeg råbe op?'«

