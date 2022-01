I midten af november blev otteårige Ida Aablad smittet med coronavirus. Efter en enkelt aften med symptomer var hun dog hurtigt igen rask og kunne vende tilbage til sin hverdag igen.

Men det skulle vise sig, at sygdommen langtfra var færdig med Ida.

Fire uger efter, at Ida var syg med corona, fik hun det nemlig dårligt igen. Så dårligt, at det vakte bekymring hos hendes forældre, Lisbet Stubtoft og Jesper Aablad.

»Hun plejer aldrig at være syg, så da hun fik det dårligt, regnede vi med, at det hurtigt ville gå over igen. Men hendes smerter, særligt i maven, blev bare ved med at tage til,« fortæller Lisbet Stubtoft til B.T.

Familien kontaktede derfor deres egen læge, og det endte med, at Ida blev indlagt.

Lægen spurgte i den forbindelse meget ind til Idas smerter i maven, der alle tydede på, at hun var blevet ramt af blindtarmsbetændelse. Og med et infektionstal på 210, hvor normalen er 6, besluttede man sig hurtigt for, at otteårige Ida skulle opereres for blindtarmsbetændelse.

»Men det viste sig, at der intet var galt med blindtarmen. I stedet var der en del betændelse omkring hendes lymfer,« fortæller Lisbet Stubtoft.

Lægerne valgte dog alligevel at bortoperere blindtarmen, og både hospitalets personale og familien regnede derfor med, at det ville være overstået. Samme aften blev Ida derfor udskrevet fra hospitalet. Men hun fik det bare ikke bedre.

Ida får stadig en del kraftig medicin og er også stadig meget træt efter sit forløb med følgesygdommen MIS-C. Privatfoto.

Hen over weekenden tog Idas smerter til, og hun fik det generelt værre. Så da familien mandag formiddag mødte op til en orientering om den operation, hun lige havde været igennem, endte det med endnu en indlæggelse.

»Under orienteringen mandag formiddag fortalte lægerne intet om den betændelse, der var omkring Idas lymfer. Så jeg begyndte selv at google,« fortæller Lisbet Stubtoft, der sammen med sin mand havde et behov for at komme til bunds i datterens sygdom.

»Den betændelse, som lægerne fortalte om, satte jo en masse ubehagelige tanker i gang om, hvad det dog kunne være. Og så faldt jeg tilfældigt over en artikel skrevet af en infektionslæge på Odense Universitetshospital om en særlig følgesygdom efter corona, der hedder MIS-C. Og alle parametre passede bare på Idas symptomer.

Lisbet bad først sin mand læse artiklen igennem, og han var enig. Det hele passede på Ida.

Hvad er MIS-C? MIS-C står for multisystem inflammatory syndrome in children. Det er en følgesygdom i forbindelse med coronavirus, der opstår hos børn typisk i alderen 8-11 år. Symptomerne på MIS-C kommer, en til seks uger efter barnet har været smittet med coronavirus, og følgesygdommen kan godt opstå, selvom barnet har haft et mildt forløb med coronavirus. Symptomerne ved MIS-C er høj feber i mere end tre dage, mavesmerter, udslæt, røde øjne og forandringer på læberne. MIS-C er ekstremt sjældent. I Danmark har der indtil videre været under ti tilfælde med MIS-C. Kilde: Ugeskrift for Læger.

Derfor gik forældrene til lægerne på OUH og præsenterede dem for muligheden for, at det kunne være MIS-C. Men det mente lægerne ikke, at der kunne være tale om.

Så Lisbet Stubtoft måtte til sidst insistere på, at der blev taget en blodprøve på Ida.

»Vi var ellers på vej hjem fra hospitalet, da der kom svar på Idas blodprøver. Og så blev vi i stedet bedt om at blive,« fortæller Lisbet Stubtoft og fortæller, at hendes datter igen blev indlagt først på kirurgisk afdeling, og senere blev hun flyttet til infektionsmedicinsk afdeling.

Og her var en ekspert på området heldigvis for Ida på arbejde.

Idas forældre måtte insistere på, at der blev taget en blodprøve af deres datter. Privatfoto.

»Klokken 2 om natten fik hun så langt om længe to forskellige drop, og lægen på afdelingen mente, at jeg havde haft ret,« siger Lisbet Stubtoft og tilføjer:

»Heldigvis sov Ida fra det meste.«

Ida Aablad blev udskrevet fra hospitalet igen 24. december lige tids nok til at fejre jul med sin familie. Men hun er stadig hårdt ramt af følgesygdommen.

»Selvom hun blev udskrevet juleaftensdag, så er det bare langtfra overstået. Hun bliver stadig meget hurtigt træt, og det bliver hun ellers slet ikke normalt. Hun skal også stadig tage en masse medicin, som helt sikkert også er med til at gøre hende så træt,« siger Lisbet Stubtoft.

Ida blev udskrevet 24. december, og hun nåede derfor at fejre jul med sin familie. Privatfoto.

Og efter det turbulente forløb, som familien har måttet gå gennem op til jul, så håber de nu bare, at det ikke skal overgå andre.

»Det var utroligt frustrerende, at der ikke blev gjort noget ved den betændelse, de fandt under operationen. Så derfor er vores vigtigste opfordring, at man holder øjne og ører åbne over for sine børn,« siger Lisbet Stubtoft og tilføjer:

»I starten frygtede vi virkelig, at det var blindtarmsbetændelse. Men nu ville jeg næsten ønske, at det havde været blindtarmsbetændelse, for det ville betyde, at det var overstået for Ida nu.«

Forældrene ærgrer sig desuden over, at Idas aldersgruppe ikke havde fået tilbudt vaccinen mod corona tidligere. For så kunne de have undgået hele forløbet.

»Det er på ingen måde rart at se sit barn have det på den måde, og derfor vil vi også opfordre alle andre forældre til at lade deres børn vaccinere. Vi ville i hvert fald ønske, at vi havde nået at få Ida vaccineret i stedet for at gå det igennem, som vi har skullet igennem,« afslutter hun.