»Der er taget så meget fra os, så det kunne være rart med noget at fejre. Det er noget, som betyder meget for os, efter vi har været så meget hjemme.«

Til sommer skilles 15-årige Ida Andersen med sine klassekammerater efter ni års tro følgeskab i folkeskolen.

Men afskeden bliver ikke markeret, som de havde håbet. Det traditionelle karamelkast, som mange danskere har oplevet på et vis tidspunkt, er nemlig blevet aflyst og vil ikke kunne finde sted.

Børne- og undervisningsministeriet har meldt ud, at »karamelkast ved sidste skoledag ikke bør forekomme« på grund af coronavirussen, men den køber Ida Andersen ikke helt.

En traditionel sidste skoledag er aflyst i år. Foto: Sigrid Nygaard Vis mere En traditionel sidste skoledag er aflyst i år. Foto: Sigrid Nygaard

Hun forstår ikke, at sogn, hvor smitten i forvejen er lav, ikke må fejre den sidste skoledag på traditionel vis – selvfølgelig i corona-venlig-stil.

»Vi har ikke haft smittede i flere uger, så jeg synes faktisk, det er lidt åndssvagt.«

Ida Andersen er elev på Rasmus Rask Skolen i Bellinge, en forstad til Odense. Her har man, ifølge en opgørelse af Statens Serum Institut for smittede i landets sogne, ingen nye smittede og et incidenstal på 0. Opgørelsen er fra 4. maj.

Og det er netop realiteten i Bellinge, der ligger til grund for Ida Andersens frustration.

Ida Andersen håber, at hun og hendes klasse får lov at kaste karameller sidste skoledag. I et eller andet omfang. Foto: Privatfoto Vis mere Ida Andersen håber, at hun og hendes klasse får lov at kaste karameller sidste skoledag. I et eller andet omfang. Foto: Privatfoto

»Jeg har været meget irriteret over det. Lige siden vi var små, har vi set de store børn kaste med karameller, klæde sig ud og have det sjovt. Det er noget, man gør sammen, og som hele skolen har sammen.«

»Vi kan derfor ikke forstå, at vi ikke må fejre vores sidste skoledag med alt, hvad det indebærer af traditioner. Vi bliver alle testet to gange om ugen, og vi kan bære mundbind og handsker. Det er en tradition, som vi kun oplever én gang. Så det er meget trist, at det er aflyst.«

I retningslinjerne udsendt af Børne- og Undervisningsministeriet, som er opdateret 30. marts, står der, at »karamelkastning og andre traditioner i forbindelse med sidste skoledag, hvor flere klasser og klassetrin typisk er samlet, ikke vil kunne finde sted under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne«.

Det forstår Ida Andersen – til dels – godt.

»Det giver god mening de steder, hvor der er høj smitte. Men, at man ikke tager udgangspunkt i de små byer, hvor der er ikke er smitte, forstår jeg ikke.«

»Alle kan blive testet og have handsker på. Det ville ikke gøre noget for os, og det er fint at gøre det sikkert for dem, der er bekymret. Jeg kan godt se, hvad man mener, men man kunne også se på de enkelte sogne i stedet for at generalisere det,« mener Ida Andersen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har ikke haft mulighed for at stille op til et interview.

Men i et skriftligt svar fastholder ministeriet, at karamelkast på nuværende tidspunkt ikke kan lade sig gøre.

Synes du, at skoler i sogne, hvor smitten er lav, skal have lov til at kaste med karameller?

»Som det også fremgår af ministeriets FAQ om sidste skoledag, vil karamelkast og aktiviteter, hvor flere klasser og klassetrin typisk samles i forbindelse med sidste skoledag, ikke kunne lade sig gøre under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne.«

Omvendt vil der løbende blive kigget på situationen:

»Ministeriets retningslinjer, der udarbejdes i samarbejde med sundhedsmyndighederne, er gældende for alle grundskoler i hele landet og opdateres løbende efter det aktuelle smitteniveau og andre relevante forhold.«