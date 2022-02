Aftenen havde været, lige som den skulle være.

Der var blevet drukket gode drinks, danset og hilst på gamle venner, da 26-årige Ida sammen med sine fem kammerater i søndags klokken cirka 3.30 satte sig ind i regionaltoget på Roskilde Station.

I toget ændrede den festlige stemning sig dog til en mere seriøs snak.

De seks venner havde nemlig alle fulgt med i den seneste uges frygtelige historier om drabet på aalborgensiske Mia, så kammeraterne havde ét krav til deres veninde.

Hun skulle ikke gå hele vejen fra Valby Station og de cirka to kilometer til sin lejlighed ved Grønttorvet.

»De bad mig tage en taxa eller en bus, som stopper 300 meter fra min lejlighed, fordi de var nervøse på min vegne. Så jeg tog bussen,« fortæller Ida til B.T.

Klokken var cirka 4.30, da den 26-årige kvinde trådte ud af bus 1A og gik de 300 meter mod sin lejlighed.

På trods af snakken i toget var Ida ikke utryg eller bekymret, og det har hun heller aldrig været.

Men da hun stak sin nøgle ind i opgangsdøren og var ved at skubbe den ind, ændrede alt sig på et splitsekund.

»Jeg mærkede pludselig en arm, der tog fat rundt om min hals, og troede i første omgang, at det var en ven, som havde set mig. Det var meget forvirrende,« fortæller Ida.

Den 26-årige kvinde forstod dog, at der ikke var tale om ven, da hun samtidig med halsgrebet mærkede den fremmedes anden hånd bevæge sig ind under jakken, før den tog et fast greb om hendes venstre bryst.

I dét sekund gik alvoren op for Ida, og herefter fulgte en fysisk kamp med overfaldsmanden.

Manden forsøgte at skubbe Ida ind i opgangen, men heldigvis satte hendes ben sig fast mellem ham og dørkammen, så han ikke kunne få åbnet døren.

Det fik ham dog bare til at blive mere voldsom.

»Han begyndte at klemme sin hånd så meget om mit bryst, at det gjorde helt vildt ondt. Jeg vendte mig om og råbte: 'Hvad vil du?',« fortæller Ida.

Ida, der ønsker at optræde anonymt, blev forsøgt voldtaget af en ukendt gerningsmand på vej hjem fra byen natten til søndag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ida, der ønsker at optræde anonymt, blev forsøgt voldtaget af en ukendt gerningsmand på vej hjem fra byen natten til søndag. Foto: Bax Lindhardt

Men ingen ord kom ud af overfaldsmanden mund. I stedet kiggede han blot på Ida og smilede.

Et smil, der ifølge Ida signalerede, at han gjorde, hvad han ville, og at der ikke var noget galt i det.

Et smil, hun aldrig glemmer.

Da Ida i omtrent to minutter havde kæmpet med den fremmede mand, fik hun med nød og næppe fat i sin telefon, og det ændrede straks situationen.

Overfaldsmanden flygtede fra stedet, mens Ida chokeret kunne tage elevatoren op til sin lejlighed.

Her startede hun med at stirre ind i væggen i ti minutter. Herefter fjernede hun sin makeup og lagde sig ind i sengen, hvor hun nærmest hele natten lå op kiggede op i loftet.

Ida er kvindens rigtige fornavn, men den 26-årige kvinde er så traumatiseret af oplevelsen, at hun ikke har lyst til at stå frem med hverken fuldt navn eller billede.

Alligevel har hun valgt at fortælle sin historie, og det er der to grunde til.

Den første er, at hun føler, overfaldsmanden vinder, hvis hun tier. Den anden er, at hun har et vigtigt budskab at fortælle.

Hun er nemlig sur og skuffet over samfundet og den måde, vi snakker om seksuelle overgreb på.

»Da jeg kom op i min lejlighed, tænkte jeg ikke, at det var noget politiet skulle vide, for det var jo bare en skør mand. Jeg forstod ikke, at det var et voldtægtsforsøg, og jeg ville ikke være den besværlige, der råbte op,« siger Ida og fortsætter:

»Men narrativet om seksuelle overgreb er mere eller mindre, at det skal være en fuldbyrdet voldtægt, før man skal bede om hjælp. Det er frygteligt, og det skal der laves om på.«

Først dagen efter forstod den 26-årige kvinde for alvor, hvad hun var blevet udsat for.

Et familiemedlem opfordrede – ja, nærmest tvang – Ida til at kontakte politiet, og hos den københavnske politikreds tog man straks henvendelsen meget alvorligt.

I løbet af søndagen var Ida på politistationen og afgive forklaring, ligesom fire politibetjente var forbi adressen for at indsamle tøj og dna.

»Det lignede noget fra en film, men de fortalte mig, at de vurderede det som et voldtægtsforsøg, og det ramte mig meget,« siger Ida.

I samme ombæring kom Ida gennem en lokal Facebook-gruppe i kontakt med to andre kvinder, der samme nat var blevet antastet af manden.

De tre kvinder kender ikke hinanden, men har én fællesnævner:

Ingen af dem kontaktede politiet.

»De andre var ikke i fysisk kontakt med manden, men det er da et problem, at ingen af os føler, at vi skal advare politiet om en mand, der helt åbenlyst opfører sig mistænkelig og i mit tilfælde overfalder mig. Det er samtalen om seksuelle overgreb, der er problemet,« siger Ida og fortsætter:

»Det her er et kæmpe problem, og jeg synes ikke, at vi gør nok for, at der er det rigtige narrativ. Tænk, at jeg ikke engang er sikker, når jeg stikker nøglen i nøglehullet til mit eget hjem. Det er forfærdeligt.«

Problemet blev endnu mere tydeligt, da traumatiserede Ida i weekenden var i kontakt med Center for Voldtægtsofre for at få bevilget en krisepsykolog.

»Var der penetration?,« lød en af spørgsmålene om overgrebets seksuelle omfang, og da hun havde svaret »nej« en række gange, fik hun at vide, at der var mulighed for at tale med en sygeplejerske.

I stedet har Ida – der altså har været dybt påvirket af overgrebet – måttet have fat i sin indboforsikring, som kunne betale en krisepsykolog.

»Jeg synes, det er helt vildt. Før vi sænker barren for, hvornår en kvinde er udsat for et overgreb, får vi aldrig ofrene til at søge hjælp og ikke føle skam,« siger Ida, der dog flere gange understreger, at hun har fået en fantastisk behandling af Københavns Politi.

Hos Kvinderådet, der som organisation arbejder for at fremme kvinders rettigheder og vilkår, er man slet ikke overrasket over Idas fortælling og desuden helt enige i hendes pointer.

»Jeg er desværre ikke overrasket over Idas reaktion, og jeg er helt enig med hende om, at vi skal se anderledes på seksuelle overgreb, og hvornår man er udsat for et. Kun på den måde kan man få skammen væk og ændre forståelsen af, hvad man som kvinde skal finde sig,« siger forkvinde Nanna Højlund og fortsætter:

»Det er problematisk, at hun ikke kan få en krisepsykolog, fordi hendes overgreb var, som det var. Det gør jo, at pilene peger på hende som problemet, og der svigter samfundet igen. Hun får den kolde skulder. Samfundet skal række armene ud til hende og ikke skubbe hende væk.«

B.T. vil meget gerne være med til at sætte fokus på Idas budskab. Mener du, at du kan bidrage til det? Så vil vi gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Københavns Politi bekræfter, at man efterforsker Idas sag og en række andre i samme område natten til søndag, hvor man mener, at der er tale om samme gerningsmand.

Derfor ønsker de også hjælp fra de borgere, der kunne have informationer om overfaldsmanden.

»Vi beskriver ham som en mand på mellem 30 og 35 år. Han er brun i huden, mellem 160 og 170 centimeter og er spinkel af bygning,« udtaler Martin Lunderskov, der er politikommissær hos Københavns Politi.

Hvis du ved noget om sagen, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.