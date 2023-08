Affaldssortering er blevet hverdag over hele landet. Også i Syddjurs Kommune, hvor beboere som Ib Laursen nu skal fordele affaldet i seks forskellige spande.

Men det har givet Ib et ret klamt problem.

»Da jeg kom ud til skraldespandene, var der maddiker overalt. Der er mange, og det er rigtig ulækkert. Det er jo klart, at der kommer maddiker, når affaldet ligger så længe,« siger Ib Laursen fra Ramten på Djursland til TV 2 Østjylland.

Udfordringen er nemlig, at der nu går to uger mellem at affaldsselskabet Reno Djurs afhenter affaldet.

Og det er guf for maddikerne, som især boltrer sig i de to beholdere med madaffald og mad- og drikkekartoner hjemme hos Ib Laursen.

Et problem han aldrig havde haft, før den nye affaldsordning trådte i kraft, fortæller han til TV 2 Østjylland.

Vicedirektør i Reno Djurs, Hardy Mikkelsen, siger til lokalmediet, at affaldsselskabet kun har modtaget få henvendelser om maddikeproblemer.

Nye regler om affaldssortering har også skabt utilfredshed blandt sommerhusejere ved Rødby på Lolland.

»Det er en ren pengemaskine. Det giver ingen mening overhovedet,« sagde Christian Harre, der er en af beboerne i området, til B.T. i februar.

