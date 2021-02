Arbejdsmarkedet i USA er i knæ på grund af coronakrisen. Præsident Biden lover ny stor hjælpepakke.

I USA blev der i januar skabt 49.000 job uden for landbruget. Der var ventet en jobstigning på 105.000. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- De nye tal viser også, at jobtabet i december blev nedjusteret fra 140.000 til nu 227.000 personer. Jobrapporten fra USA er sur læsning, der viser, at jobvæksten er blevet presset helt i bund af den høje smitte og indførelsen af nye restriktioner, siger cheføkonom Tore Stramer i Dansk Erhverv.

- Den hårde opbremsning i jobvæksten sker tilmed på et tidspunkt, hvor jobtabet efter coronakrisen fortsat lyder på svimlende ti millioner, siger han.

- Vi kan dog skimte et stadig mere skarpt lys for enden af tunnelen. Smittetallene er faldet mærkbart i løbet af januar, og udrulningen af vaccinerne har samtidig taget fart. Dertil barsler den nyvalgte præsident Biden med en enorm finanspolitisk hjælpepakke på hele 1,9 billion dollar omkring 11,7 milliarder kroner.

I Danske Bank siger senior analytiker Mikael Olai Mihøj, at beskæftigelsen kun steg 6000 i den private sektor.

- Det er dog positivt, at vi ikke ser kraftige stigninger i antallet af permanente fyringer, som stadig ligger væsentligt under niveauet fra finanskrisen. Der er dele af amerikansk økonomi, der trods coronakrisen, klarer sig godt, hvilket også ses i beskæftigelsestallene.

Men Mikael Olai Mihøj pointerer også, at det "desværre bare er sådan, at de fleste beskæftigelsestunge brancher er inden for serviceindustrien, og det er serviceindustrien, der er hårdest ramt af coronakrisen".

- Selv om beskæftigelsen godt kan stige de kommende måneder, så skal vi ikke forvente, at beskæftigelsen nærmer sig niveauet fra før coronakrisen, indtil amerikanerne kan lægge pandemien bag sig, understreger han.

I Sydbank siger cheføkonom Søren Kristensen, at det går meget langsomt i den amerikanske økonomi.

- I virkeligheden er der i øjeblikket nok mere tale om stilstand end fremgang på det amerikanske arbejdsmarked, siger han.

- Men grundlæggende er der dog også grobund for optimisme på vegne af amerikansk økonomi. De nyeste smittetal viser, at smitten er på vej ned, og samtidig ligger USA ganske godt til i det globale vaccinekapløb, siger Søren Kristensen.

- Kobler man det med, at de amerikanske forbrugere har kæmpemæssige opsparinger, så er der dækket op til en stærk økonomisk genopretning af amerikansk økonomi senere på året.

/ritzau/