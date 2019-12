‘Selvmordslægen’ Svend Lings er blevet ekskluderet af Lægeforeningen.

Han er dermed den første læge, som ekskluderes af foreningen siden den forhadte danske topnazist Frits Clausen, der blev smidt ud efter 2. Verdenskrig.

I det mellemliggende trekvarte århundrede er læger blevet dømt for eksempelvis mordbrand, drab, underslæb og bedrageri. Men ingen er blevet ekskluderet.

Beslutningen om at smide Svend Lings ud er truffet efter gennemførelse af en sag ved Lægeforeningens Voldgiftsret.

En voldgift som 78-årige Lings selv kalder en ren skueproces og derfor har nægtet at møde op til og deltage i.

»Resultatet var givet på forhånd. De ville have mig ud for enhver pris. I min terminologi er en voldgiftsret noget, to parter bliver enige om at gennemføre. Men jeg blev slet ikke spurgt, om jeg synes, det ville være en god idé med en voldgiftsret. Jeg modtog bare en indkaldelse,« siger Svend Lings til B.T.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, har ikke overraskende et andet syn på sagen. Han siger:

»Det er godt, at voldgiftsretten har sat et endeligt punktum i denne sag. Som læger er det vores job at give behandling, lindring og omsorg. Ikke at medvirke til selvmord. Den adfærd, Svend Lings har udvist, er ikke forenelig med at være medlem af Lægeforeningen.«

Voldgiftsretten lægger i sin afgørelse vægt på, at Svend Lings ved at udfærdige en vejledning i, hvordan patienter ved hjælp af receptpligtige lægemidler kunne begå selvmord, har handlet i strid med Lægeforeningens værdighedskrav.

Den finder også, at Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper om, at en læge skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed samt understøtte tilliden til sine kolleger.

Svend Lings er blevet dømt for at have medvirket til aktiv dødshjælp ved alle tre retsinstanser.

Den principielle sag endte i Højesteret, hvor han fik stadfæstet landsrettens dom på 60 dages betinget fængsel.

Svend Lings, som er tidligere overlæge og leder af Arbejdsmedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, får stadig næsten daglige opkald fra dødeligt syge og desperate mennesker, som blot ønsker hjælp til at vælge livet fra.

»Nogen gange får jeg fire opkald dagligt, andre gange ingen. Men det bliver ved. De mennesker har et meget stort behov for at snakke,« siger Svend Lings.

»At hjælpe uhelbredeligt syge mennesker til at dø foregår hele tiden på danske hospitaler. Men ifølge Lægeforeningen må vi bare ikke tale om det. Jeg er ked af, at vi i Danmark har en lægeforening, der nægter at have en åben og fordomsfri debat,« siger Svend Lings.

»For mig personligt betyder det ikke særlig meget, at jeg bliver ekskluderet. Jeg modtager ikke længere Ugeskrift for Læger, men jeg slipper for at betale kontingent. Men princippet i det er helt galt.«

Med eksklusionen er Svend Lings nu kommet i kategori med topnazisten Frits Clausen - når det handler om at blive ekskluderet af Lægeforeningen.

»Jeg kommer jo ikke ligefrem i godt selskab. Men det gør han,« konstaterer Svend Lings tørt.

Medvirker du stadig til at hjælpe uhelbredeligt syge til at dø?

»Jeg snakker altid meget med de mennesker, der ringer til mig. Så hjælper jeg dem, så godt jeg kan,« siger Svend Lings.

Uden at ville uddybe nærmere.