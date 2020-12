Han var bare ni år, da det gik galt. Nogle jævnaldrende og lidt ældre drenge fra skolen overfaldt ham, og han kom alvorligt til skade med sit bækken.

Så alvorligt, at han efter fire og et halvt års juridisk tovtrækkeri blev tilkendt en erstatning på 1,9 millioner kroner for sine mén.

Hans mor, Bettina Albertsen fra København, sørgede for, at pengene blev sat ind på en såkaldt kreditorbeskyttet konto i Danske Bank, så erstatningen blandt andet er beskyttet mod modregning i kontanthjælp, førtidspension og lignende senere i livet.

Men nu har Danske Bank og flere andre banker indført negative renter på kreditorbeskyttede konti, og det betyder, at Bettina Albertsens søns erstatning – og andre med erstatninger på kreditorbeskyttede konti – bliver udhulet med 6.000 kroner (minus 0,6 procent i rente) om året for hver million.

(ARKIV) Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg bliver simpelthen så harm. Det er jo penge, der skal hjælpe ham videre i livet. Jeg synes, at det er så ulækkert, at Danske Bank nu går ind og stjæler – og jeg mener stjæler – de penge. Det er jo tyveri ved højlys dag,« siger Bettina Albertsen.

Er det rimeligt, at vi som samfund har indført regler, så ofres erstatninger med en kreditorbeskyttet konto beskyttes mod eksempelvis modregning i offentlige ydelser som kontanthjælp, men at bankerne nu med de negative renter kan dræne de selv samme konti?

»Nej,« lyder det fra cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen.

»Det er urimeligt. Det er jo et fåtal, der har brug for sådan en konto, og jeg synes, bankerne skal spørge sig selv, om deres moralske kompas er indstillet korrekt,« siger han.

Jacob Mark (SF), finans- og børneordfører. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jacob Mark (SF), finans- og børneordfører. Foto: Niels Christian Vilmann

På Christiansborg er Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF oprørte.

»Det er grådigt og grisk. De penge skal jo netop have lov til at stå urørt, fordi der er tale om en erstatning. Det kan ikke være rigtig, at alle andre ikke kan røre dem, men at bankerne selv kan sidde og malke de konti,« siger SF's finans- og børneordfører, Jacob Mark, og tilføjer:

»Det skal laves om. Hvis bankerne ikke selv kan finde ud af det, må vi gribe ind med regulering, og vi vil nu bede erhvervsminister Simon Kollerup forholde sig til sagen.«

Finansordfører Rune Lund fra Enhedslisten stemmer i.

»Det er dybt urimeligt, at man skal betale negativ rente af en erstatning som den her. Det er et grotesk eksempel, der viser, at vi er nødt til at få kigget på, hvordan vi kan få reguleret de negative renter i bankerne.«

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, er enig.

René Christensen (DF), finansordfører. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere René Christensen (DF), finansordfører. Foto: Liselotte Sabroe

Også han mener, at der skal gribes ind med regulering, hvis bankerne ikke af sig selv fremover friholder erstatninger på kreditorbeskyttede konti for negative renter.

»En erstatning for en ulykke, vold, arbejdsskade eller lignende skal selvfølgelig ikke udhules af negative renter på den type konto. Det skal ændres. I sidste ende må vi lave et lovindgreb,« siger han.

I Danske Bank hæfter pressechef Stefan Singh Kailay sig ved, at banken i flere år har været tilbageholdende med at sende de negative renter, som banken selv betaler for at få opbevaret kundernes penge, videre til kunderne, men at banken efter nytår på grund af stigende indlån og fortsat lave renter har set sig nødsaget til at sende en større del af regningen videre til kunderne.

»Alle vores kunder er meget velkomne til at kontakte os, så vi sammen kan finde en alternativ løsning til de negative renter. Det kan eksempelvis være at investere nogle af pengene, hvilket også kan lade sig gøre for kreditorbeskyttede midler uden at miste kreditorbeskyttelsen,« siger Stefan Singh Kailay.

Bettina Albertsen er skeptisk.

»Som bankrådgiverne rådgiver i dag, ved jeg ikke, om det er en god idé. Han risikerer jo at tabe sin erstatning,« siger hun.

Bettina Albertsens søn har en mengrad på 35 procent. Han er i dag 21 år.