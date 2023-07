Ligesom resten af det europæiske vejr, så er sommerhusmarkedet på Langeland brandvarmt.

Så varmt, at man faktisk godt kunne bruge en god sjat ledige sommerhuse til.

Det skriver TV 2 Fyn, som har talt med flere ejendomsmæglere på øen.

Ejendomsmægler hos EDC, Benny Boesgaard, forklarer til mediet, at man i øjeblikket må nøjes med en tiendedel af det normale antal sommerhuse på den lange ø.

»Det skyldes formentlig, at dem, der har købt de senere år, de har købt for at beholde og holde ferie i Danmark,« siger Benny Boesgaard.

Men trods den store efterspørgsel, så er priserne ikke stukket af, forklarer Benny Boesgaard yderligere.

Tine Skærp, der er ejendomsmægler for Nybolig Langeland stemmer i koret.

Hun oplever også en stor efterspørgsel på sommerhuse på øen.

Tine Skærp mener dog også, at det især er coronatrætte danskere, som skal ud og opleve den friske danske luft.

Ifølge TV 2 Fyn, så er priserne på landsplan for sommerhuse lige nu på knap 23.000 per kvadratmeter. Dermed er de ikke langt fra sidste sommers priser.