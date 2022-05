Midt i nattemørket skete det for første gang.

Et SM-2-missil er blevet affyret fra et dansk krigsskib.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse, der har overskriften: 'Nyt missil øger danske krigsskibes kampkraft'.

I pressemeddelelsen oplyses det, at Forsvaret og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ved at 'integrere SM-2-missilerne til anvendelse i de danske fregatter af Iver Huitfeldt-klassen':

»Det betyder, at fregatterne fremadrettet vil blive i stand til nedskyde fjendtlige fly på lang afstand,« lyder det.

I pressemeddelelsen kalder kontreadmiral Torben Mikkelsen, der er chef for Søværnskommandoen, det for en 'vigtig milepæl' at få testet missilerne på de danske fregatter:

»Når vi efterfølgende får missilerne installeret på de tre fregatter i klassen, kan man for alvor udnytte disse enheder til det, som de oprindeligt er indkøbt og designet til, nemlig områdeluftforsvar,« siger han.

I forvejen har fregatterne radarer, andre sensorer og en besætning til at overvåge et luftrum for at opdage fjendtlige fly eller missiler.

Foto: Forsvaret Vis mere Foto: Forsvaret

»Med SM-2-missilerne vil fregatterne kunne nedskyde disse eventuelt fjendtlige fly og missiler på længere afstand, og de vil dermed bidrage væsentligt til blandt andet luftforsvaret af Danmark. Det gør ganske enkelt fregatterne bedre til luftforsvar, som er vigtigt i forhold til forsvaret af Danmark og understøtter efterspørgslen fra Nato,« siger Torben Mikkelsen.

Når de nye missiler er fuldt indfaset, kan fregatterne rykke ud med kort varsel til forsvarsopgaver både i konfliktområder ude i verden og som forsvar af Danmark og dansk territorium.

»Når vi får testet missilerne, er det ikke bare en milepæl for Danmark og det danske forsvar. Det er også en stor begivenhed for skibet og besætningen. Vi har helt klart set frem til skydningen – og besætningen har i lang tid arbejdet intenst og målrettet mod nattens begivenheder,« siger skibschefen på fregatten Niels Juel, orlogskaptajn Simon E. Schultz-Larsen, og tilføjer:

»Nu får vi en kapacitet ombord, som markant rykker fregatten Niels Juel og vores søsterskibe op i forhold til sømilitær anvendelighed for Danmark og Nato. Det var tydeligt at mærke, at vi alle sammen lige rankede ryggen en ekstra gang, da det hele var vel overstået. Niels Juel har en dedikeret og professionel besætning – og jeg er stolt af deres tilgang til opgaven.«