Der har været fokus på, om spændingen nu også bliver trukket for langt.

Ikke desto mindre er det i nat, at svarene tikker ind hos dem, der har søgt om optagelse til en videregående uddannelse.

Det fortæller Uddannelses- og Forskningsministeriet på sin hjemmeside.

Her beretter de, at folk, der ikke er blevet optaget på nogle af deres tilmeldte uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, modtager et samlet afslag kl. 00.01.

88.754 håbefulde personer har søgt ind på en videregående uddannelse, og 65.714 af dem bliver tilbudt en plads.

Hvis du er i den lykkelige situation at blive optaget, har studiestederne forskellige platforme, hvor de melder svaret ud.

Det sker således enten via mail, eBoks eller uddannelsesstedets egen optagelsesportal.

Tiderne samt svar-steder for uddannelserne kan du se her.

Uddannelses- og Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), fortæller, at hun sagtens kan forstå skuffelsen hos dem, der ikke bliver optaget på drømmestudiet.

»Jeg kan sagtens forstå skuffelsen hos dem, der ikke har fået en plads. Man skal huske på, at et afslag er ikke en afslutning. Der er stadig mange muligheder for at komme i gang med en uddannelse,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun henviser til, at man kan lede efter optag på uddannelser, der ligner dem, man har søgt ind på, eller at man kan lede efter sit drømmestudie et andet sted i landet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet fortæller, at optaget i år er det næsthøjeste nogensinde, og hele 82 pct. har fået opfyldt deres første prioritet.