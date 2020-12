De er næsten helt klar på Plejehjemmet Ankersgade i Aarhus.

»Det er et stort øjeblik at være med til. Vi glæder os,« siger forstander Dorthe Malling Nielsen.

Her bliver der skrevet en bid Danmarkshistorie, når beboere og personale på plejecentret søndag fra kl. 9 bliver blandt de første herhjemme til at få et skud coronavaccine.

Beskeden tikkede ind 23. december. Her kom det frem, at Plejehjemmet Ankersgade var udvalgt til at være ét af fem ældrecentre i Danmark, der fik lov at komme forrest i køen.

De første stik Søndag morgen bliver de første beboere på plejehjem i fem danske regioner vaccineret mod covid-19. Det sker her: Region Sjælland – Plejehjemmet Blomstergården i Slagelse.

Region Hovedstaden – Plejehjemmet Kærbo i Ishøj.

Region Syddanmark – Ældrecenter Øst i Odense.

Region Midtjylland – Plejehjemmet Ankersgade i Aarhus.

Region Nordjylland – Plejehjemmet Birkebo i Aalborg.

»Fra vi fik det at vide, er der jo ikke gået ret mange døgn, så vi skulle jo lige synke det. Siden har der været mange spørgsmål, der skulle besvares, og der er da stadig nogle ubesvarede,« siger Dorthe Malling Nielsen:

»Der er jo eksempelvis en del planlægning og logistik i at få beboerne helt klar og i bad inden kl. 9. Og vi har også skullet sørge for at få nok personale på arbejde, for så mange er vi ikke normalt på sådan en søndag, så vi har måttet kalde ekstra folk ind. Der er også blevet indhentet samtykker fra alle de beboere, der gerne vil vaccineres og fra personalet.«

Der skal vaccineres i alt omkring 120 personer på Plejehjemmet Ankersgade søndag. Heraf er cirka 30 personale, mens de resterende trefjerdedele er beboere – kun nogle få af dem har takket nej.

I det hele taget har der på ældrecentret i den centrale del af Aarhus været »god stemning« i de seneste dage med udsigten til at kunne blive vaccineret mod den coronavirus, der har hærget det meste af verden siden begyndelsen af 2020.

Og det arbejde er begyndt at gå stærkt. Tidligt lørdag morgen ankom de første danske doser til Statens Serum Institut i København, hvorefter de få timer senere blev sendt ud til de fem regioner, der har fået lov at vaccinere først.

Præcis hvornår varevognen med de nedfrosne doser ankommer til Plejehjemmet Ankersgade, vil forstanderen ikke ud med.

»Men det bliver umiddelbart før, for de kan ikke holde sig så længe, når først de tages ud. Derfor kommer der også en farmakolog, som blander vaccinen på stedet,« siger Dorthe Malling Nielsen.

Herefter er planen, at det skal gå forholdsvis effektivt. I Ankersgade vil tre huslæger tre forskellige steder stå for vaccinationerne.

»Så bliver de simpelthen vaccineret i en lind strøm, og hvis alt går efter planen, så er det jo hvert tredje minut, vi vaccinerer i hvert hus. Men det er jo mennesker, vi har med at gøre, og hvordan er dagsformen lige? Det er jo ikke friske, unge mennesker, vi kan stille op på en linje. Det er jo syge, ældre mennesker, hvor vi også skal følge deres tempo,« siger Dorthe Malling Nielsen.

Det betyder, at der i hvert fald vil gå et par timer, inden alle de 120 personer med tilknytning til Plejehjemmet Ankersgade er blevet vaccineret mod coronavirussen.