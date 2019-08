Selv om huset var uden fungerende mulighed for at tænde for varmen, var det ikke ensbetydende med, at udlejeren Kenneth Jakobsen afholdt sig fra at leje det ud til Daniella Baisgaard.

Det mærkede den 26-årige mor til to piger og stedmor til en dreng konsekvensen af, da den varme sommer sidste år blev til et sædvanligt koldt efterår.

»Det var så koldt til sidst, at ruderne duggede indvendigt,« siger hun.

Hun står nu sammen med 58-årige Bente Friis frem og fortæller, hvordan det er at bo til leje hos udlejeren, der har boliger i både Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune samt Lolland Kommune. Kenneth Jakobsen afviser alle beskyldninger.

Hos Lolland Kommune fremgår Kenneth Jakobsens selskaber på en intern sort liste over boligspekulanter.

Hele 35 boliger ejer han her. Syv af disse er kondemneret, erklæret uegnet til beboelse, mens der er fire andre igangværende sager i forvaltningen vedrørende hans ejendomme, viser en aktindsigt.

Daniella Baisgaard flyttede 1. maj 2018 ind i huset på Bogø sammen med sin kæreste og deres tre sammenbragte børn.

Huset var fint, men der var ingen radiatorer til at udnytte centralvarmen. Men Daniella Baisgaard anede ikke uråd i de steghede forårs- og sommermåneder.

»Vi lavede en aftale om, at det blev sat i stand. Vi kunne se fremtidsmuligheder i at bo der, og det var en nem løsning for at få et bedre hus, som han havde lovet os,« siger hun.

Tålmodigheden med den manglende varmekilde slap dog op i takt med, at temperaturen dalede.

Husets brændeovn måtte ikke benyttes. Den skulle først godkendes, men da Kenneth Jakobsen ikke havde betalt tidligere gebyrer til skorstensfejning, ville skorstensfejeren ikke påtage sig opgaven, fremgår det af et brev fra Vordingborg Kommune, som B.T. har set.

En lille elektrisk varmeblæser blev nu sat op. Den kunne dog på ingen måde varme boligen op.

»For at holde varmen lukkede vi halvdelen af huset af og burede os inde i ungernes soveværelse, når vi skulle sove,« siger Daniella Baisgaard.

Kulden begyndte at ramme familien på humøret, fortæller hun.

»Huset var ikke muggent, men fordi der ikke var varme, blev man let forkølet.«

»Den lille pige på fire år bemærkede ikke det store. Men de to andre kunne godt mærke, at vi var presset.«

Derfor var det også en daglig glæde, når den 26-årige mor afleverede børnene i institution.

»Det var en lettelse, når jeg afleverede børnene. For så vidste jeg, at de havde det godt der,« siger hun.

1. november besluttede Daniella Baisgaard, at hun ikke ville betale huslejen. Familien lejede et sommerhus i stedet, og hun kontaktede kommunen for at klage over Kenneth Jakobsen.

Hun har 1. juli 2019 fået huslejenævnets ord for, at hun har betalt 760 kroner for meget i leje om måneden.

Beløbet samt hele det indbetalte depositum på 19.500 kroner skal tilbagebetales til hende inden seks uger.

Kenneth Jakobsen er uenig med Daniella Baisgaards udlægning. Han forklarer, at han installerede to brændeovne, der fungerede.

»De kunne ikke finde ud af at tænde op i dem. Jeg viste dem hvordan,« siger han. Han har ikke tænkt sig at tilbagebetale penge til familien.

»Jeg vil have en forklaring fra huslejenævnet først. Så vil jeg gå i Boligretten. Hvis Boligretten er enig med nævnet, så følger jeg afgørelsen,« siger han.

Frost i huset

Også Bente Friis er utilfreds med en bolig, hun lejede af Kenneth Jakobsen.

Hun flyttede i oktober 2018 ind i et umiddelbart velfungerende hus nær Farøbroen på det nordlige Falster.

Men radiatorer i huset var ifølge Bente Friis ikke tilsluttet fyret.

Bente Friis blev så træt af at bo til leje hos Kenneth Jakobsen, at hun besluttede sig for at stoppe med at betale huslejen. Vis mere Bente Friis blev så træt af at bo til leje hos Kenneth Jakobsen, at hun besluttede sig for at stoppe med at betale huslejen.

»Der blev trukket rør, efter vi havde kontaktet ham, men de fleste radiatorer kom aldrig til at virke.«

»Et værelse måtte vi lukke af, fordi der nærmest var frost derinde.«

»Der var en brændeovn, men den var så utæt, at der kom sod ud fra den. Det var nok ikke særligt sundt. Man kunne også se, hvordan der stille og roligt kom mere og mere sod på møblerne.«

»Men vi var nødt til at bruge den for at holde varmen,« siger hun.

Da Bente Friis og hendes mand fik mulighed for at komme i et nyt hjem, flyttede de 1. juni 2019.

Hun havde fået nok af at være lejer hos Kenneth Jakobsen.

»Vi havde tre måneders opsigelse, men vi stoppede bare med at betale husleje, og så flyttede vi. Vi orkede ikke at høre mere på hans løfter.«

Kenneth Jakobsen kan ikke genkende kritikken. Ifølge ham virkede oliefyr og radiator.

»Men det kræver, man som lejer køber olie og fylder på olietanken.«