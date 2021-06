I 2001 blev en vej i Frederikshavn opkaldt efter dirigenten Tage Mortensen.

Det skete samme år, som han afgik ved døden.

Men her 20 år efter har Ekstra Bladet kunnet fortælle, hvordan han i en årrække udsatte sangere i DRs pigekor for psykisk terror, seksuelle krænkelser og overgreb.

Og derfor rejser spørgsmålet sig – bør vejens navn ændres?

Det er et spørgsmål, de i øjeblikket funderer over i Frederikshavn, skriver DR.

»Når man får opkaldt en vej efter sig, er det i respekt for de gerninger, bysbarnet har gjort. Men når man så – selvom det er 20 år efter vedkommendes død – sætter fokus på, at der har været nogle ting, som langt fra har været i orden, så giver det anledning til, at vi stopper op og taler med beboerne på vejen,« siger borgmester i Frederikshavns Kommune, Birgit S. Hansen (S).

Derfor er kommunen nu i samråd med naboerne gået i gang med en proces, hvor der skal diskuteres, om vejens navn får lov at stå, eller om det skal ændres.

For trods afsløringerne af Tage Mortensens ledelsesstil, så er det ikke en nem beslutning, fortæller borgmesteren.

Birgit S. Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune. Foto: Henning Bagger Vis mere Birgit S. Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune. Foto: Henning Bagger

Det handler om en afvejning mellem hvad Tage Mortensen har haft af betydning for byen, men også det som nu er kommet frem.

Og selvom byrådet gerne hører beboernes mening, er det i sidste ende Frederikshavn Kommune, der træffer det endelige valg. Hvornår det sker, oplyses ikke.