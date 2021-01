I flere år har tre søskende spillet Lotto sammen. De gjorde det mest for hyggens skyld, men pludselig var der gevinst.

»Det er rigtig hyggeligt at have sådan en kupon sammen. Vi har fået mange gode stunder ud af at sidde og snakke og drømme sammen om, hvad vi ville gøre med en stor gevinst,« fortæller den ene søster i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Selv om de egentlig vandt for to uger siden, så gik det ikke op for dem før fredag, da de tjekkede de tal, de havde spillet på.

Og det er ikke helt tilfældige tal. Kuponen er sat sammen af diverse fødselsdage og lykketal i familien.

»Vi vidste jo godt, at vi ikke havde syv rigtige, så derfor studsede jeg da lidt, da jeg stod hos forhandleren, og han sagde, at der var en gevinst på kuponen, der var større, end han kunne udbetale,« siger søsteren, en 40-årig kvinde fra Halsnæs Kommune.

Hun skyndte sig hjem og loggede ind på sin computer. Da hun så beløbet ringede hun med det samme til sine søskende.

Nu skal de mødes til et lille familiemøde for at beslutte, hvad pengene skal bruges til. De har dog allerede et ønske om, at det nok skal være en rejse.

»Det er da en lidt skør fornemmelse at sidde med så mange penge uden rent faktisk at kunne bruge dem, nu hvor der er corona. Men på den anden side, så har man tid til virkelig at overveje, hvad der er værd at bruge penge på. Man må jo prøve at være optimistisk i denne tid,« siger den 40-årige.