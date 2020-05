En sag om it-problemer rammer nu sundhedsvæsenet.

I mere end et år har Kræftens Bekæmpelse ikke kunnet få forskellige former for data om behandlingen af kræftsyge, organisationen har bedt om hos Sundhedsdatastyrelsen.

»Vi har fået oplyst, at der har været en række tekniske problemer,« siger lægen Bo Andreassen Rix, der er chef for Analyse og Udvikling i afdelingen for Patient- og Pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse.

Det er helt præcist it-programmet Landspatientregisteret, der har givet problemer hos Sundhedsdatastyrelsen.

(ARKIV) Patient på Hvidovre Hospital, den 12. juli 2013. Hurtig behandling er ofte afgørende i kampen mod kræft. Derfor kalder Kræftens Bekæmpelse det alarmerende, at en ny opgørelse over kræftpatienters ventetider på behandling er tilbage på samme høje niveau som for fire år siden. Det skriver Ritzau, torsdag den 31. august 2017.. (Foto: Nikolai Linares/Scanpix 2017)

Netop it-problemerne med dette register betyder, at Kræftens Bekæmpelse har manglet viden om, hvordan det reelt går med de kræftpakker, der skal betyde kortere ventetider til kræftsyge.

»Vi har i over et år manglet information om forløbstider i pakkeforløbene. Vi har fået enkelte data fra regionerne, men har manglet sammenlignelige data. Vi har løbende været i dialog med Sundhedsdatastyrelsen, som lover, at LPR3, Landspatientregisteret, nu er på plads, og data for kræftpakkeforløbene er på vej,« siger Bo Andreassen Rix.

Men hvad betyder de her it-problemer så reelt for kræftpatienterne?

Vigtig viden for kræftsyge Hvis din læge har mistanke om, at du har en kræftsygdom, skal du henvises til et pakkeforløb. Forløbet indledes med en række undersøgelser, der kan vise, om du har kræft. Når du starter i et pakkeforløb, er det altså ikke sikkert, at du har kræft. I et pakkeforløb er de enkelte trin i udredning (undersøgelser) og behandling tilrettelagt som et veldefineret forløb, både hvad angår tid og indhold. Pakkeforløb skal forkorte unødig ventetid Regeringen og regionerne har givet hinanden hånd på, at det skal være slut med unødig ventetid, når det drejer sig om behandling af kræft. De såkaldte normtider i forløbspakkerne fastsætter nemlig præcise tidsfrister for, hvor lang tid de nødvendige undersøgelser for at kunne stille diagnosen må tage. Desuden indebærer pakkeforløbene, at du får tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen kan svare på spørgsmål om igangværende undersøgelser og din behandling. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Bo Andreassen Rix slår fast, at det er meget vigtigt, at der er klar viden om, hvordan ventetiderne egentlig er for både de kræftsyge og de borgere, der har mulige symptomer på kræft.

»Disse data er enormt vigtige, fordi de viser, om kræftpatienter kommer i behandling inden for de opstillede mål. Nu har det høj prioritet at se, hvordan cornakrisen har påvirket kræftpakkeforløbene,« siger Bo Andreassen Rix, der har denne klare melding om it-problemerne:

»Det er meget ærgerligt, at det har taget så lang tid at få det nye Landspatientregister op at køre.«

B.T. har konfronteret direktøren i Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, med de hårde beskyldninger fra Kræftens Bekæmpelse.

Lisbeth Nielsen erkender, at der er tale om tekniske problemer. Og de er skam ærgerlige, slår hun fast.

»Vi er også ærgerlige over de tekniske problemer, vi løb ind i, da vi implementerede det nye Landspatientsregister. Og jeg forstår de frustrationer, Kræftens Bekæmpelse giver udtryk for,« siger hun.

Og for alle patienter er det da også vigtigt, at der snart kommer handling.

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker har fredag slået fast, at der under coronakrisen har været færre danskere med symptomer på kræft, der har søgt læge.

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, holder tale. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Han frygter derfor, at der i den kommende tid vil være flere kræftpatienter, som præsenterer sig i mere fremskredent stadie af deres kræftsygdom.

Lisbeth Nielsen forklarer, at der er arbejdet massivt på at løse it-problemerne.

»Vi har arbejdet på højtryk for at løse de tekniske problemer. Samtidig blev der i Sundhedsministeriet lavet aftaler om, at regionerne meldte deres tal ind til Sundhedsstyrelsen, så det stadig var muligt for dem at følge med i, at kræftpakkerne blev overholdt,« siger hun og lover, at den nødvendige data er på trapperne.

»I Sundhedsdatastyrelsen udarbejdede vi sammen med regionerne en plan for, hvornår vi kunne genoptage leverancen af data, og den plan holder vi. Her er kræftpakkeforløbene blandt de højst prioriterede, og de data er lige på trapperne,« siger Lisbeth Nielsen.