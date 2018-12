'New year, new me'. Sådan lyder det velkendte engelske nytårsudtryk. Og nu ser det ud til, at der faktisk er noget om snakken.

I Danmark sendes der nemlig op mod 55 procent flere jobansøgninger i årets første kvartal sammenlignet med årets øvrige.

Det viser en ny undersøgelse fra de danske jobportaler Graduateland og Careerland, der er baseret på mere end 1,6 millioner jobansøgninger fra de seneste tre år.

Dermed tyder det altså på, at os danskere prøver at skabe forandringer, når vi går ind i et nyt år. Og særligt i januar er vi opsatte på, at der skal ske noget nyt i hverdagen, viser undersøgelsen.

Her er antallet af jobansøgninger nemlig op mod 65 procent højere end i eksempelvis december, der er den måned, hvor færrest sender ansøgninger afsted.

»Når vi kigger på tværs af vores netværk af 25 jobportaler, så ser vi hvert år, at aktiviteten stiger voldsomt i januar. Starten af året er tydeligt højsæson for karriereskift,« fortæller Graduatelands direktør, Patrick Lund, til B.T.

Han forklarer også, hvorfor han tror, det forholder sig sådan.

»Den primære årsag er, at jobsøgere har nytårsforsætter omkring at ruske lidt op i deres karriere, og så er det nye år den perfekte anledning,« forklarer han.