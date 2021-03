En kombination af mange landeveje og for høj fart gør udslaget.

Midt- og Vestjylland er det sted i Danmark, hvor der bliver slået markant flest ihjel i trafikken.

Det viser en opgørelse fra Rådet for sikker trafik, der har kigget på danske dødsulykker i de senere år. Her fremgår det, at det især er på landeveje, at de alvorlige ulykker sker på grund af en række faktorer:

Krydsende trafik fra sideveje,

Mange forskellige typer trafikanter,

Ingen autoværn mellem vejbanerne til at forhindre modkørende biler i at køre frontalt sammen.

Og så er der selvfølgelig ofte en for høj fart involveret.

Dræbte i trafikken Dræbte i ulykker med for høj fart fordelt på politikredse i perioden 2014-2019 (dog undtagen 2016). I alt 401 dræbte: Midt- og Vestjylland: 92

Østjylland: 55

Sydøstjylland: 40

Nordjylland: 37

Fyn: 36

Syd- og Sønderjylland: 31

Sydsjællandog Lolland-Falster: 28

Nordsjælland: 26

Midt- og Vestsjælland: 22

Københavns Vestegn: 16

København: 14

Bornholm: 4 Kilde: Vejdirektoratet

Undersøgelsen fra Rådet for sikker trafik viser videre, at det foruden politikredsen i Midt- og Vestjylland også er andre kredse i Jylland, der topper den fatale liste. Hvor samme årsager er udslagsgivende.

»Bilisterne føler sig trygge på landevejen, og man kan blive lullet ind i en fortælling om, at det plejer at gå godt at køre lidt for stærkt. Men fysikkens love kan man ikke ophæve, så sker der noget uforudset, har hastigheden helt afgørende betydning for, om det ender med en ulykke,« siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

75 danske kommuner har i øjeblikket iværksat en kampagne for at få folk til at overholde fartgrænserne.

»De fleste bilister vil heldigvis gerne gøre det rigtige og overholde hastighedsgrænserne. Derfor har det en effekt, når bilisterne ser en vejkantplakat og bliver mindet om at tjekke deres hastighed. Nogle gange er det enkle tiltag som en vejkantplakat, der har en effekt i den virkelige verden,« siger Michelle Laviolette.