I Holbæk Kommune er der lange udsigter til at blive testet for corona.

For den næste ledige tid er først 27. december, altså tre dage efter jul. Der er kun ét testcenter i Holbæk, der ellers har åbent alle dage mellem klokken 9 og 16.30, men man kan ikke bestille tid lige foreløbig.

»Situationen er helt håbløs, det er forfærdeligt, at man skal vente så længe,« fortæller en dybt frustreret Pia Elmhauge fra Asnæs nær Holbæk.

»Min søns gymnasieklasse har 12 smittede inklusive lærere. De har fået besked på, at det er en god idé at lade sig teste, men ikke et krav, og ellers skal man være hjemme i 14 dage. Hvordan kan man forvente, at de lader sig teste, når det ikke er til at få en tid.«

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og resten af regeringen præsenterede nye restriktioner i 38 kommuner. Torsdag erfarer B.T., at der er cirka 30 nye kommuner, der får restriktioner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og resten af regeringen præsenterede nye restriktioner i 38 kommuner. Torsdag erfarer B.T., at der er cirka 30 nye kommuner, der får restriktioner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge 48-årige Pia Elmhauge har Holbæk Kommune været underprioriteret i to måneder, og man har i en lang periode skullet ud af Holbæk for at få en test inden for få dage.

»Jeg har ikke råd til at blive hjemme i selvisolation i 14 dage, og da der ikke er noget drop-in-teststed i Region Sjælland, så begynder det at være problematisk.«

Den 7. december skrev Region Sjælland i en pressemeddelse, at nu ville man 'skrue op for de lokale muligheder for test i tæt samarbejde med kommunerne, så borgere nemt kan blive testet i nærområdet'.

»Vi er beredte og har testmuligheder klar til enhver situation, der kan opstå med corona. Vi har en rigtig god og tæt dialog med kommunerne, så vi hele tiden kan skrue op og ned, der hvor der er behov for det. Det betyder, at man for eksempel kan opleve, at åbningstiden på et teststed kan blive ændret hen over vinteren, hvis der vurderes at være et relevant behov,« fortalte regionsrådsformand Heino Knudsen i den tidligere pressemeddelelse.

Men testene er kun blevet revet væk siden, og det er svært at få en testtid i Holbæk ifølge coronaprøver.dk. og nu reagerer Region Sjælland.

»Vi oplever et stort pres fra folk, der gerne vil testes her op til julen, og vi er godt i gang med at skaffe mere mandskab allerede fra næste uge. Derudover er vi i dialog med vores medarbejdere, om de kan tage ekstra vagter her op til og over julen, så vi kan tilbyde test i juledagene,« siger Charlotte Bøll Larsen, vicedirektør og overordnet testansvarlig i Region Sjælland.

Til torsdagens pressemøde forklarede sundhedsminister Magnus Heunicke, at Danmark prøver at opgradere alt hvad de kan på de ellers pressede testcentre.



»Der foregår et kæmpe arbejde med at få nedbragt ventetiderne. Vi køber alt ind, hvad der kan købes ind for at kunne følge med og vi arbejder så hurtigt som muligt.«



Magnus Heunicke understregede også torsdag, at det vil være umuligt at spå på nuværende tidspunkt, hvordan situationen ville se ud om en uge eller to.